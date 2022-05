Więzienie w Żodino okryte jest w Białorusi złą sławą. Osadzonych tam władza traktuje niezwykle brutalnie, są oni odizolowani od zewnętrznego świata.

Andrzej Poczobut - aresztowany 25 marca 2021 r. - był tam traktowany jako „ekstremista", ponieważ nie chciał ukorzyć się przed Aleksandrem Łukaszenką, prosić go o łaskę i zgodę na wyjazd do Polski bez prawa powrotu na Białoruś. Aby złamać jego opór, Poczobuta zakażono koronawirusem. Przez jakiś czas trzymano go w celi, w której przetrzymuje się skazanych na śmierć. Mimo to Poczobut się nie złamał.