142 mln dol. – tyle wynosi wartość pomocy udzielonej przez Australię Ukrainie na prośbę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

W większości jest to pomoc niewojskowa, np. zaopatrzenie medyczne, ale Australijczycy darowują też pociski przeciwpancerne Javelin oraz 20 pojazdów opancerzonych Bushmaster zaprojektowanych do ochrony żołnierzy przed minami i przydrożnymi ładunkami wybuchowymi.

Australijski rząd nałożył sankcje na ponad 500 Rosjan i rosyjskich podmiotów. Zaś 25 kwietnia wejdzie w życie zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej oraz 35-proc. cło na cały import z Rosji i Białorusi.

Wojna w Ukrainie ma znaczenie także dla Nowej Zelandii

Z tyłu nie pozostaje drugi sojusznik USA w tym regionie - Nowa Zelandia, pięciokrotnie mniejsza od Australii.

- Tak rażący atak na suwerenność innego kraju jest zagrożeniem dla nas wszystkich i dlatego my również mamy do odegrania rolę – powiedziała w tym tygodniu premier Jacinda Ardern. - To konflikt toczący się w dużej odległości od Nowej Zelandii, mimo to ma dla nas znaczenie.

Nowa Zelandia wysłała do Niemiec samolot transportowy C-130, jeden z pięciu na jej wyposażeniu, który będzie pomagał w transporcie dostaw do Ukrainy m.in. racji żywnościowych, sprzętu komunikacyjnego i apteczek pierwszej pomocy. Przyleci nim także 50 nowozelandzkich żołnierzy do obsługi.

Wcześniej w dowództwie NATO w Brukseli zainstalowała się niewielka grupa nowozelandzkich analityków wywiadu, których praca – jak stwierdziła premier Ardern - bezpośrednio przyczynia się do sukcesów Ukrainy w wojnie z Rosją.

Wartość nowozelandzkiej pomocy to 20 mln dol. Oficjalnie ma ona niewojskowy charakter, ale mieści się w niej darowizna na zakup broni i amunicji za pośrednictwem Wielkiej Brytanii.

Ardern powiedziała, że rozróżnienie między śmiercionośną i nieśmiercionośną pomocą jest sztuczne.

Nowa Zelandia ufundowała Ukraińcom hełmy, kamizelki kuloodporne i sprzęt radiowy. Około 2,8 mln dol. zostanie przeznaczone na zakup komercyjnego dostępu do satelitów, co pozwoli Ukrainie pozyskiwać zdjęcia z pola bitwy w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

342 tys. dol. pójdzie na wsparcie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Karnego w Hadze, by pomóc w śledztwie w sprawie rosyjskich ataków bombowych i artyleryjskich na ludność cywilną oraz doniesień o zbiorowych egzekucjach.

Parlament w Wellington 9 marca jednogłośnie uchwalił sankcje w odpowiedzi na rosyjską inwazję - zamrożenie aktywów i zakazy wjazdu dla rosyjskich i białoruskich urzędników oraz zakaz wpuszczania samolotów i okrętów wojskowych. Tak jak Australia od 25 kwietnia Nowa Zelandia nakłada 35-proc. cło na rosyjskie produkty.

Nowa Zelandia - wojskowy partner Zachodu

Nowa Zelandia jest stałym partnerem w operacjach wojskowych Zachodu.

Na I wojnę światową jednomilionowy wówczas kraj wysłał 100 tys. swoich żołnierzy, z których 16 tys. zginęło na polach bitew Europy i Bliskiego Wschodu. W II wojnie walczyło 105 tys. Nowozelandczyków, z czego 11,9 tys. poległo.

Nowa Zelandia wysłała też swoje wojska na misje NATO w Kosowie i Afganistanie.