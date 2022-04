PRZEJDŹ DO RELACJI NA ŻYWO

We wtorek dyktatorzy Rosji i Białorusi spotkali się w Rosji, gdzie wzięli udział w uroczystości z okazji 61. rocznicy lotu Jurija Gagarina w kosmos. Odbyły się one w nowym rosyjskim kosmodromie, który budowany jest ok. 5,5 tys. km na wschód od Moskwy, nieopodal granicy z Chinami.

Przy tej okazji Władimir Putin po raz pierwszy od ponad tygodnia podzielił się poglądami na temat przebiegu rosyjskiej napaści na Ukrainę - którą nazywa się w Rosji "operacją specjalną" - od kiedy wojska rosyjskie wycofały się z północnej części Ukrainy po przegranej bitwie o Kijów.