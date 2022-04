PRZEJDŹ DO RELACJI NA ŻYWO

Na fałszywkę zwrócił nam uwagę urzędnik samorządowy z Pomorza. Fałszywka jest jednak tak nieudolna, że raczej nie ma szansy nabrać czytelników Wyborcza.pl.

Adres strony zaczyna się od tych samych liter co adres prawdziwej strony Wyborcza.pl, ale różni się kilkoma literami. To tzw. typosquatting - oszustwo polegające na rejestracji domeny o nazwie niemal identycznej lub podobnie brzmiącej do nazwy popularnych firm bądź marek. Żeby na nią trafić, wystarczy się pomylić podczas wpisywania adresu.