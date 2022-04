Personalia maruderów zostały opublikowane na „Białoruski Gajun" w Telegramie stworzonym przez białoruskich blogerów tuż po wybuchu wojny w Ukrainie.

Na upublicznionym przez aktywistów nagraniu z kamer zainstalowanych w siedzibie jednej z firm kurierskich w białoruskim Mozyrze widzimy grupę rosyjskich żołnierzy. Białoruska redakcja Vot Tak ustaliła, że mężczyźni prawdopodobnie służą w 56. Gwardyjskim Pułku Powietrznodesantowym z Teodozji.

Wojenne łupy z Ukrainy

W czasie trzygodzinnego nagrania widzimy, jak mężczyźni wysyłają paczki, w których znajdują się m.in. telewizory, klimatyzacja, sprzęt muzyczny. Autorzy materiału zauważają, że waga nadawanych do Rosji przesyłek wahała się od 50 do nawet 450 kg. Dzięki ustawieniu kamery znajdującej się za plecami przyjmującej paczki pracownicy firmy aktywistom udało się dostrzec imiona, nazwiska, adresy, a nawet numery telefonów żołnierzy wypełniających dokumenty. Łupy pochodzące – jak podkreślają autorzy tekstu – najprawdopodobniej z grabieży żołnierze wysyłali m.in. do Czyty, Uljanowska i Rubcowska.