Telewizja Biełsat podała, że szefowa Związku Polaków na Białorusi została przewieziona z aresztu w Żodzinie pod Mińskiem do wsi Grzebienie w obwodzie grodzieńskim. Jak podaje stacja, Borys zmieniono karę na areszt domowy.

Choć według informacji Biełsatu Borys nie wolno się kontaktować z polskimi dyplomatami, Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w polskim MSZ, napisał na Twitterze, że Borys jest z nimi w kontakcie.

„Andżelika Borys opuściła areszt i jest już na wolności. Pozostaje na terytorium Białorusi. Jest w kontakcie z polskimi dyplomatami i zostanie objęta odpowiednią opieką. Czuje się dobrze, ale pobyt w areszcie odcisnął na niej piętno. Dziękuje polskiej służbie dyplomatyczno-konsularnej za nieustające wysiłki w tej sprawie. Sprawa zwolnienia z aresztu redaktora Andrzeja Poczobuta pozostaje naszym najwyższym priorytetem" – czytamy we wpisie Przydacza.

Zwolnienie Borys pochwaliła liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. - To dobrze, że została zwolniona, ale to nie jest liberalizacja Białorusi. Tam nadal we więzieniach jest ponad tysiąc więźniów politycznych – stwierdziła w rozmowie z radiem RMF.

Rok w białoruskim więzieniu

Borys spędziła w więzieniu rok. Została aresztowana 23 marca 2021 r., początkowo za zorganizowane w marcu ub. r. obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w szkole w Brześciu. Później prokuratura postawiła jej zarzut „rehabilitacji nazizmu" i „podżegania do konfliktów narodowych", za co grozi od 5 do 12 lat więzienia.

Takie same zarzuty postawiono Andrzejowi Poczobutowi. Polski dziennikarz, korespondent "Gazety Wyborczej" i członek zarządu Związku Polaków na Białorusi, też spędził już w więzieniu rok. Został zatrzymany w czwartek 25 marca ub. roku w swoim mieszkaniu w Grodnie. Początkowo został przewieziony do aresztu śledczego w Mińsku, w sumie od momentu zatrzymania siedział już w trzech różnych więzieniach.

Woleli więzienie, niż wyjazd z Białorusi

Podobnie jak Borys, Poczobut odmówił wyjazdu z Białorusi w zamian za zwolnienie z aresztu. Trzy inne członkinie Związku, aresztowane w tym samym czasie, co Borys i Poczobut, pod koniec maja 2021 r. wyszły z aresztu i wyjechały do Polski.

Borys szefową Związku jest od 2016 r. – wcześniej pełniła tę funkcję także w latach 2005-10. Reżim białoruski wielokrotnie ją represjonował, nie chcąc zaakceptować niezależności Związku Polaków na Białorusi.