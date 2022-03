Drogi Andrzeju,

zamarliśmy, gdy rankiem 25 marca 2021 r. dotarła do nas wiadomość, że do Twojego mieszkania w Grodnie wkroczyło KGB. Że podczas rewizji skonfiskowali nawet polskie książki. I że wyprowadzili cię w kajdankach. Wściekłość mieszała się z bezsilnością i poczuciem winy. Bo trzeba było jakoś Cię przekonać, byś zawczasu wyjechał do Polski. Reżim miał z Tobą rachunki do wyrównania. Dziesięć lat temu musiał wypuścić Cię ze szponów, choć nazywałeś Łukaszenkę dyktatorem. Było jasne, że będzie się mścić. A od dziennikarzy dziś nie oczekuje się przecież heroizmu.