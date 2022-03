O wojnie w Ukrainie czytaj w naszej relacji na żywo

O tym, że wiatr w Ukrainie zmienił kierunek, informuje ostrożny w diagnozach Pentagon.

– Widzimy wskazówki, że Ukraińcy trochę przechodzą do ofensywy – mówił rzecznik amerykańskiego Departamentu Obrony John Kirby. – Bronili się bardzo mądrze, bardzo zręcznie, bardzo kreatywnie, w miejscach, które uważali za odpowiednie dla obrony. A teraz widzimy, że szczególnie na południu, koło Chersonia, próbowali odzyskać terytorium.

Mieszkańcy Odessy napełniają worki piaskiem, zostaną wykorzystane do budowy umocnień Fot. Petros Giannakouris / AP Photo

Wojna w Ukrainie. Kontrola Rosjan nad obwodem chersońskim jest złudna

Tydzień temu Rosjanie obwieścili, że kontrolują już cały obwód chersoński wraz z jego stolicą, sugerując, że wkrótce okrążą (albo i zajmą) port w Mikołajowie. Wówczas następnym celem byłaby Odessa. Po Morzu Czarnym krążą wyładowane piechotą morską okręty Floty Czarnomorskiej, które mają wysadzić desant pod miastem.

REKLAMA

Tyle że kontrola Rosjan nad obwodem chersońskim jest złudna.

Wkrótce po buńczucznych zapowiedziach Ukraińcy zaatakowali lotnisko pod Chersoniem, niszcząc część stacjonujących tam helikopterów. Rosja, nie będąc w stanie zapewnić im bezpieczeństwa, musiała wycofać maszyny. Uszkodzone, niezdolne do lotu, wywieziono drogą lądową.

Zagrożenie, że Mikołajów zostanie odcięty, oddala się, bo Ukraińcy odzyskali kontrolę nad północno-wschodnimi rubieżami miasta, spychając Rosjan na południe, w kierunku Chersonia.

REKLAMA

Czy to doraźna akcja, czy początek natarcia na jedyne, okupowane przez Rosjan ważne ukraińskie miasto?

Pytani o to amerykańscy wojskowi rozkładają ręce.

Wokół Mariupola zacieśnia się pierścień okrążenia

Gdyby Ukraińcy mieli siły, by zagrozić Rosjanom w Chersoniu, Rosja musiałaby ściągnąć posiłki z okolic Mariupola. Wówczas presja na oblegane od miesiąca portowe miasto osłabłaby.

Mariupol jest nieustannie ostrzeliwany przez rosyjską artylerię i bombardowany przez lotnictwo. Półmilionowe niegdyś miasto zamienia się w morze gruzów. W piwnicach ukrywa się ciągle 100-200 tys. osób, Rosja utrudnia ich ewakuację. A pierścień okrążenia się zacieśnia.

Operacją niszczenia miasta dowodzi gen. Michaił Mizincew, który kierował interwencją w Syrii. Rosja i tym razem stosuje identyczną, zbrodniczą taktykę: bombarduje cywilów.

Ukraińcy skutecznie odpierają ataki w Donbasie, nadal kontrolują miasto Izium pod Charkowem. To strategiczna pozycja, której zdobycie pozwoliłoby Rosjanom podciągnąć pod Charków - drugie co do wielkości miasto kraju - siły stacjonujące w Donbasie.

Ukraińcy wyparli Rosjan z Iziumu i też zaczęli kontratakować.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie nie mają wspólnego dowództwa operacji

Największą niespodzianką jest to, co dzieje się na północ od Kijowa. Ukraińskie źródła mówią, że rosyjskie siły stacjonujące w rejonie miejscowości Bucza, Irpień i Hostomel zostały otoczone.

Zachodnie źródła na razie nie potwierdzają tych informacji. Ale przedstawiana przez Ukraińców diagnoza rosyjskiej armii pokrywa się z tym, co mówią NATO-wscy eksperci.

Rosjanie są wyczerpani, ciągle nie rozwiązano problemów z zaopatrzeniem. Wojsko nie ma nie tylko paliwa i amunicji, ale również żywności. Na to nakłada się fatalna opieka medyczna nad rannymi i problemy z uzupełnianiem strat. Oraz po prostu złe dowodzenie i fatalna koordynacja działań.

Okazuje się, że Rosjanie nie mają wspólnego dowództwa operacji. Jednostki pochodzące z różnych okręgów wojskowych rywalizują ze sobą w walce o amunicję, paliwo czy żywność. Poborowych Rosjanie starają się ściągać z separatystycznych pseudopaństewek w Doniecku i Ługańsku. Jakość tych żołnierzy jest niska.

Wojna w Ukrainie. Aleksander Łukaszenka wciąż nie wysyła na odsiecz swojej armii

Jak na razie Rosjanom nie udało się zmusić białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, by wysłał im na odsiecz swoją armię.

Wprawdzie wywiady krajów NATO oraz Ukrainy twierdzą, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, ale Łukaszenka ciągle nie wyraził zgody. Wiele wskazuje na to, że boi się, iż jego niedoświadczone wojsko zostanie rozniesione przez ukraińskich obrońców. Są też sygnały, że białoruscy żołnierze zaczną przechodzić na ukraińską stronę.

Poza tym w Białorusi działa sprawny ruch oporu, który uszkadza tory kolejowe prowadzące do Ukrainy. W ten sposób utrudnia przerzucanie zaopatrzenia dla rosyjskich oddziałów.