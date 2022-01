Mijający rok zaczął się dla Rosjan od bezprawnego uwięzienia Aleksieja Nawalnego, najbardziej charyzmatycznego rosyjskiego opozycjonisty, którego zaledwie pięć miesięcy wcześniej funkcjonariusze FSB usiłowali zabić.

Przebiegające pokojowo w całym kraju protesty w obronie Nawalnego zostały stłumione z bezprecedensową brutalnością, porównywaną przez Rosjan do działań białoruskiego OMON-u. Ze względu na rekordową liczbę zatrzymanych areszty, a nawet ośrodki dla migrantów zapełniły się niewinnymi ludźmi, którzy nierzadko wychodzili na ulice nie tyle w obronie samego Nawalnego, ile przeciw bezprawiu, nieludzkiemu systemowi i korupcji.

Władza przykręciła śrubę jak nigdy, ludzie zamilkli

Setki spraw administracyjnych i karnych, skazujące wyroki, przemoc na komendach policji, zwolnienia z pracy i wilcze bilety na uczelniach szybko uświadomiły Rosjanom, że skończyły się czasy, kiedy protesty traktować można było jako podnoszącą adrenalinę rozrywkę. Społeczeństwo zamilkło.

Tym bardziej że władze pozbawiały je w tym roku niezależnych mediów i organizacji działających na rzecz praw człowieka.

Ludzie już nie protestowali na ulicach, kiedy uwięziono w aresztach śledczych lub domowych niemalże wszystkich aktywnych działaczy opozycyjnych. Rosjanie znów pogrążyli się w apatii i zamilkli.

Mijający rok stał się dla nich portalem do czasów strasznych i słusznie minionych. Kreml, bojąc się społecznego gniewu i możliwości realizacji w Rosji białoruskiego scenariusza - czyli masowego buntu - zdecydował się maksymalnie i błyskawicznie dokręcić śrubę. Udało mu się nie tylko całkowicie zdławić opozycję, ale też uświadomić wszystkim Rosjanom, że już samo posiadanie poglądów, które nie wpisują się kremlowską narrację, może sprowadzić poważne kłopoty.

„Takich represji jak dzisiaj Rosjanie nie doświadczali za mojego życia", mówili mi w tym roku m.in. i polityk Władimir Miłow, i reżyser Iwan Wyrypajew, obaj dobiegający pięćdziesiątki.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że te tendencje w Rosji będą się w 2022 roku utrzymywać. Ponieważ rosyjskich władz nie stać już, by płacić obywatelom za milczenie i posłuszeństwo, będą ich wymagać siłą. Będą zwiększać się tendencje emigracyjne, które już dzisiaj osiągnęły bezprecedensową skalę. Tych, którzy zostaną, dosięgną „czystki" - nie tylko tzw. "agentów zagranicy", czyli organizacji pozarządowych czy niezależnych mediów, ale nawet tych, którzy otrzymali państwowe posady, ale dzisiaj mogą wydawać się niewystarczająco lojalni wobec systemu.

Dojdzie do desantu funkcjonariuszy struktur siłowych w elitach władzy, co wprowadzi jeszcze większy strach i kontrolę. Sygnałów, by się tego spodziewać, jest aż nadto: wydane w tym roku przez władze carte blanche na przemoc aparatu przymusu, stopniowe usuwanie przez Władimira Putina z jego szeregów tych, którzy podejrzewani są o zachowanie człowieczeństwa, czy wsadzanie byłych funkcjonariuszy na wysokie stanowiska w miejscach, w których kontrola – z punktu widzenia władz – jest wskazana, np. na uczelniach.

Sondowanie czerwonych granic Zachodu

Stopniowo realizujące się wchłonięcie Białorusi i wojna z Ukrainą, tym razem już jawna, są realne, mimo że są nieracjonalne i z punktu widzenia politologów i ekonomistów w ogóle się Kremlowi nie kalkulują. Nie wiemy, czy Putin i jego najbliższe otoczenie zdecydują się na doprowadzenie do jeszcze większej izolacji Rosji na arenie międzynarodowej.

W kontekście Ukrainy będziemy z niepokojem obserwować ceny ropy, mając w pamięci, że za każdym razem, co potwierdza i rok 2008, i 2014 (to lata inwazji na kolejno Gruzję i Ukrainę), kiedy cena za baryłkę dobija do 100 dolarów, Rosja zaczyna zachowywać się agresywnie.

Oczekując na zapowiedziane negocjacje rosyjsko-amerykańskie, trzeba się zastanawiać, czy Putin blefuje, karmiąc Rosję i świat wywoływanym przez siebie lękiem, czy rzeczywiście odważy się na militarną eskalację.

Łukaszenka - człowiek, który zrobi wszystko, by zachować władzę

Aleksander Łukaszenka ciągle jeszcze sprawuje władzę na Białorusi jako samozwańczy prezydent. Jedno jest pewne: ubiegłoroczne wydarzenia, takie jak uprowadzenie samolotu linii lotniczych Ryanair czy sztuczne wywołanie kryzysu migracyjnego na granicy z UE, dowodzą, że białoruski dyktator skłonny jest wprowadzić swój terror na poziom międzynarodowy, byle tylko utrzymać się u władzy.

Aleksander Łukaszenka. Fot. Pavel Bednyakov/AP

Nadzieje na powrót Białorusinów na ulice, jakąkolwiek rewolucję i jej zwycięstwo są raczej naiwne, przynajmniej w najbliższym czasie. Reżim Łukaszenki zaprowadził w kraju terror, który śmiało można porównać z sowieckim, z tą różnicą, że Białorusini nie są masowo rozstrzeliwani na stadionach. Ale są dręczeni, torturowani, skazywani w sfabrykowanych procesach, więzieni w nieludzkich warunkach, a nawet pozbawiani praw rodzicielskich ze względu na opozycyjne poglądy.

W kraju obowiązuje wręcz coś na kształt odpowiedzialności zbiorowej, polegającej na tym, że jeśli władzom nie udaje się ukarać samych „zdrajców" zbiegłych za granicę, do więzień wtrącani są ich bliscy.

Nie istnieją wolne media, nie ma niezależnych organizacji, nie ma przedstawicieli opozycji ani nawet społeczeństwa obywatelskiego.

Można się spodziewać, że na Białorusi nie dojdzie do zmiany władzy, póki Putin będzie wspierać Łukaszenkę, udzielać mu kolejnych pożyczek na przetrwanie w zamian za ostatki suwerenności.

Umocni się natomiast nowy, totalitarny model sprawowania władzy, wprowadzony w kraju po sfałszowaniu wyborów w 2020 r. Łukaszenka będzie - jeszcze radykalniej i znacznie mniej dyplomatycznie niż Kreml - realizować antyeuropejską narrację i, co niewykluczone, znów doprowadzać do sytuacji, będących zagrożeniem geopolitycznym dla państw sąsiednich. W zamian za lojalność, posłuszeństwo i zrzekanie się państwowej niezależności dyktator, będący jednocześnie wasalem Rosji, liczy na nagrodę. Jego trofeum ma być Białoruś.