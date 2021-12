"The New York Times" donosi, że współpracę z polskimi śledczymi podjął były białoruski kontroler ruchu lotniczego w Mińsku. Mężczyzna ma przebywać obecnie w Polsce. Gazeta podaje, że kontroler przekazał polskim służbom poufne informacje o przejęciu samolotu z Protasiewiczem i Sapiegą na pokładzie, a także przedstawił dowody wskazujące na to, że informacja o bombie była fałszywa.

Informator potwierdził też, że akcja została zorganizowana przez białoruskie służby wywiadowcze, a jej celem było wyłącznie zatrzymanie opozycjonisty. Europejscy urzędnicy, którzy opowiedzieli o tym dziennikarzom "NYT", poprosili o anonimowość.