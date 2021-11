Od półtora miesiąca amerykańskie źródła informują o możliwym wtargnięciu na Ukrainę rosyjskich wojsk, które – po raz drugi w tym roku – gromadzą się w pobliżu rosyjsko-ukraińskiej granicy. Informatorzy agencji prasowej Bloomberg, amerykański wywiad, a także władze Ukrainy zapowiadają, że do ataku miałoby dojść zimą. W taki rozwój wydarzeń wątpi ukraiński politolog Nikołaj Kapitonienko.

Rosyjskie wojsko szykuje się do manewrów na Krymie, 22 kwietnia 2021 r. Vadim Savitskiy / AP

Wiktoria Bieliaszyn: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w piątek przed możliwym zamachem stanu, planowanym rzekomo przez biznesmena Rinata Achmetowa w porozumieniu z rosyjskimi służbami. To możliwe?

Nikołaj Kapitonienko: Moim zdaniem zamach stanu, zaplanowany w dodatku na 1 grudnia, to mało prawdopodobny scenariusz.

Nie ma u nas potencjalnych następców Pinocheta, więc klasyczny przewrót wojskowy jest raczej nierealny, a udział w nim oligarchów – zbędny. Gdyby to miały być masowe protesty, to dlaczego akurat 1 grudnia? Te wymagają dużego napięcia emocjonalnego w społeczeństwie, długiego przygotowania, wydarzenia, które stałoby się bodźcem motywującym ludzi do wyjścia na ulice. Co prawda poparcie dla Zełenskiego spada, ale nie ma skonsolidowanej opozycji, która cieszyłaby się większym zaufaniem. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że Zełenski będzie po prostu powoli tracił głosy i władzę.

Trudno jednak chyba mówić o spokoju w ukraińskim społeczeństwie. Od ponad miesiąca zapowiadane jest wkroczenie rosyjskich wojsk i zaostrzenie konfliktu na granicy...

– Nie możemy całkowicie wykluczać możliwości eskalacji konfliktu, ale nie sądzę, by te wojska wkroczyły. Ich gromadzenie w pobliżu granicy stało się powszechną praktyką, widzieliśmy to już wiosną. Rzeczywiście rosyjskie władze ściągnęły tam dużą liczbę wojskowych i sprzętu, ale nie jest ona dostatecznie duża do zaatakowania. Bardziej przypomina to więc chęć stworzenia poczucia zagrożenia.

Co w ten sposób chce przekazać albo osiągnąć Władimir Putin?

– Rosji zależy na realizacji mińskiego procesu pokojowego. Kiedy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że owo porozumienie się nie sprawdza i że należy je zmienić, w Moskwie zaczęto się zastanawiać nad możliwymi środkami nacisku. A jest ich dzisiaj niewiele, właściwie jedynie działania wojenne. Bodźcem dla Putina może być też to, że Ukraina staje się silniejsza – nie jako państwo, ale pod względem obronności i przygotowania wojskowego, a to się Rosji nie podoba. Aby więc wywrzeć presję na władze w Kijowie, które nie są chętne do negocjacji, Rosja może próbować stworzyć grunt do rozmów z ich następcami, podnosząc stawkę w konflikcie wojennym.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski AP / AP

Dlaczego w takim razie USA i Wielka Brytania podnoszą larum?

– Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze jest to wywołane niepokojem, planów Putina nikt nie zna i zaostrzenia konfliktu nie da się w pełni wykluczyć. A nie chcą go ani Europa, ani Ameryka, które reagują asekuracyjnie na ruchy tych wojsk. Podobna sytuacja miała miejsce wiosną, choć i wtedy nie było wystarczających podstaw, by uważać, że Rosjanie wejdą.

Dlaczego pan tak uważa?

– Nie ma celu, który Rosjanie mogliby osiągnąć za pomocą siły wojskowej. To się zwyczajnie nie kalkuluje: cena ryzyka jest bardzo wysoka.

Gromadząc znów wojska przy granicy, Kreml wysyła bardzo konkretny sygnał. Komu? Ukrainie czy Zachodowi, który podkreśla, że będzie wspierać Kijów w przypadku eskalacji?

– Działania Kremla mają wywrzeć wrażenie na Ukrainie. Rosja daje do zrozumienia, że jest w stanie doprowadzić do sytuacji kryzysowej.

Trzeba pamiętać, że Zachód nie jest niczego Ukrainie winien. Składane w ostatnim czasie deklaracje o ewentualnej pomocy to jedynie słowa. Kreml doskonale to rozumie.

Z kolei Ukraina powinna trzeźwo na to patrzeć i zdawać sobie sprawę, że nikt nie ma obowiązku nam pomagać. Każdy potencjalny sojusznik z pewnością w pierwszej kolejności oceniałby, na ile opłaca mu się zaangażowanie w ten konflikt. Nawet gdybyśmy byli w NATO, nie oznaczałoby to, że po eskalacji od razu wcielono by w życie artykuł 5 i wszyscy zaangażowaliby się w wojnę z Rosją.

Pomoc, na jaką możemy liczyć, to pomoc dyplomatyczna, sankcje, dostawa części broni, ale to wszystko. Nie jestem pewny, czy Kijów zdaje sobie z tego sprawę, wiele w naszej polityce zagranicznej idealizmu i naiwności, wiary w hasła, że wstąpimy do NATO czy że w ramach sankcji odłączy się Rosję od systemu SWIFT.

Skoro nie mówimy o wkroczeniu wojsk, to o czym?

– Jestem pewny, że na stole tych, którzy podejmują decyzje na Kremlu, cały czas leży kilka scenariuszy.

Jednym z nich jest doprowadzenie do lokalnego zaostrzenia, np. w Mariupolu czy Kramatorsku. Rosjanie mają przewagę wojskową, mogą szybko zająć niewielkie terytorium, niekoniecznie rozpętując przy tym wojnę i napadając na Kijów, bo to się nie wydarzy.

Takie lokalne zaostrzenia Ukraina przypłaciłaby głębokim kryzysem politycznym. Nie wierzę, że Zełenski byłby wtedy w stanie utrzymać władzę, zwłaszcza że już teraz poparcie dlań spada, wciąż wybuchają nowe skandale, a ludzie coraz wyraźniej dostrzegają, że niezbyt dobrze radzi on sobie ze spełnieniem wcześniejszych obietnic. Rosjanie też zdają sobie z tego sprawę i mogą chcieć w ten sposób wywrzeć na niego presję.

Przedstawiciele ukraińskich władz na każdym kroku podkreślają, że do agresji dojdzie.

– Ich opinie zmieniają się z dnia na dzień. Moim zdaniem wcale nie w związku z nowymi informacjami, ale z chęci podążania za nastrojami społeczeństwa. Jeśli rzeczywiście coś się wydarzy, władze nie chcą być oskarżane o zbagatelizowanie problemu.

Kłopot polega na tym, że to błędna taktyka. Nie wystarczy w ten sposób bić na alarm. Wiadomo, że Rosja nadal będzie prowadzić szkolenia wojskowe w pobliżu granicy, a wroga retoryka Kremla będzie się zaostrzać.

W 2014 r. sytuacja była inna. Moim zdaniem aneksja Krymu nie była efektem wieloletnich planów, jak uważają niektórzy. Kreml wykorzystał po prostu sytuację. Trudno było to wtedy przewidzieć.

Oczywiście często zdarza się – zwłaszcza w przypadku kraju o ustroju autorytarnym – że do wojny dochodzi, choć żadna strona jej nie chce. Ale na razie, w mojej ocenie, Rosja wcale nie chce angażować się w działania wojenne, stwarza jedynie takie pozory.

Putin podczas rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad 2021 Sergei Savostyanov / AP

Napięcie, które pojawiło się w USA i Europie w związku z tą sytuacją, podoba się Putinowi.

– Demonstruje on w ten sposób swoją siłę i daje do zrozumienia Ukrainie, że lepiej dla niej, by nie eksperymentowała. Ani z zachodnią bronią, otrzymywaną m.in. od Amerykanów, której użycie destabilizowałoby sytuację na froncie, ani z mińskim porozumieniem, bo jeśli nie zastosuje się do niego, kolejne warunki wcale nie będą dla niej lepsze.

Faktem jest też, że prezydentowi Rosji podoba się przede wszystkim to, że ma za przeciwnika Ukrainę, która jest dzisiaj słabym państwem, pozbawionym możliwości, by szybko się wzmocnić. Co więcej, można przedstawiać ją swoim obywatelom jako wroga, w dodatku takiego, z którym walczy się wygodnie i bezpiecznie. Putin osiągnął swój cel, obecna sytuacja jest dla niego optymalna i wątpię, by chciał ją zmieniać.

Rosyjski ekspert wojskowy Paweł Łuzin twierdzi, że Kreml nie osiągnął jeszcze swoich celów.

– Wszystkich oczywiście nie, Putin chciałby przecież, żebyśmy zabrali Donbas – na warunkach opisanych w mińskim porozumieniu – oraz uznali Krym za terytorium Federacji Rosyjskiej. To jednak nierealne, udało mu się zaś osiągnąć pozostałe cele: zakończył się proces izolowania Rosji; cały świat, nawet jeśli nie uznaje aneksji Krymu, prowadzi z nią dialog. Z kolei Donbas, który kosztuje Kreml ok. 7 mld dol. rocznie, daje gwarancję, że Ukraina nie wejdzie do NATO, w kraju panuje ciągłe napięcie, a na jego władze można wywierać presję.

Ewentualne zaostrzenie konfliktu zmieniłoby sytuację na niekorzyść Moskwy: wróciłby nacisk Zachodu, pogorszyłyby się relacje nie tylko z sąsiednimi państwami, ale także wewnątrz kraju, bo aneksja Krymu w czasie Majdanu to jedno, a wywołanie wojny teraz to drugie.

Rosyjskie wojsko szykuje się do manewrów na Krymie, 22 kwietnia 2021 r. AP / AP

Obraz słabej Ukrainy jest Rosji potrzebny?

– Zdecydowanie. Prezydent Rosji boi się, że Ukraina stanie się efektywnym państwem z sukcesami gospodarczymi, rozwijającym się ekonomicznie i z niezachwianą demokracją. Nie mówiąc już o tym, że mogłaby wtedy wejść do NATO i Unii Europejskiej. I ten strach nie jest motywowany nawet tym, że Rosjanie mogliby wtedy chcieć się wzorować na Ukraińcach i pójść tą samą drogą obalania reżimu, ale świadomością, że oznaczałoby to największą polityczną porażkę Rosji ostatnich dziesięcioleci na terenie poradzieckim.

Nie brakuje ekspertów, którzy twierdzą, że kryzys migracyjny na granicy Białorusi z UE stworzono właśnie po to, by odwrócić uwagę świata od gromadzących się wojsk rosyjskich.

– Nie lubię teorii zakładających, że coś dzieje się po to, by odwrócić uwagę od czegoś innego. Kryzys migracyjny to osobny problem, za który w większym stopniu odpowiada reżim Aleksandra Łukaszenki. Putin ma inne, znacznie większe plany. Ma teraz niezłe stosunki z Europą, co jest dla niego ważne, i pogorszenie sytuacji przez kilka tysięcy uchodźców nie miałoby dla Kremla sensu. Prawdę mówiąc, w działaniach Łukaszenki też nie ma sensu, to jedynie emocjonalna zemsta na Polsce i Litwie, które okazały wsparcie białoruskiej opozycji. Putina to obecnie bardzo mało obchodzi.

* Nikołaj Kapitonienko – doktor nauk politycznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, dyrektor Centrum Studiów Stosunków Międzynarodowych.

Tekst powstał we współpracy z organizacją pozarządową Mondo w ramach projektu "I am European", współfinansowanego przez Komisję Europejską, Ministerstwo Kultury Republiki Estońskiej, Fundację Społeczeństwa Obywatelskiego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej, ze środków przeznaczonych na wspólne prace rozwojowe i pomoc humanitarną