Aleksander Łukaszenka wziął udział w poniedziałek w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa militarnego, podczas którego stwierdził, że Unia Europejska wykorzystuje migrantów, by osłabiać armię Białorusi. Po co miałaby to robić?

"Zachód doskonale rozumie, że jeśli Ukraina spróbuje rozwiązać konflikt z Rosją militarnie, Białoruś nie będzie stała z boku. Nasza armia na granicach musi być więc zmobilizowana - cytuje Łukaszenkę państwowa agencja BiełTA.

Łukaszenka "nie będzie stać z boku"