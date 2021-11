Jak donosi Białoruska Agencja Telegraficzna (BiełTA), Łukaszenka, który niespodziewanie zjawił się na granicy polsko-białoruskiej, miał dziś przekazać, że już około tysiąca migrantów zostało ewakuowanych do swoich ojczyzn. Podczas rozmowy z uchodźcami zapewnił ich jednak, że "nie będzie ich zatrzymywać". - Nie będziemy wam wiązać rąk, ładować do samolotów i odsyłać do domu, jeśli tego nie chcecie – powiedział Łukaszenka.

- Jeśli chcecie iść w kierunku zachodnim, nie będziemy was dusić, łapać czy bić. Jeśli taka jest wasza wola. Pass – jedźcie. Na tym polega cała filozofia. Wiem, że to, co powiedziałem, nie ucieszy wszystkich, zwłaszcza za granicą, ale to prawda, powinni znać prawdę – powiedział białoruski prezydent.