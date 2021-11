- Białoruski policjant przyłożył mi pistolet do głowy, kazał iść na Litwę. Z kolei na Litwie komandosi wymierzyli we mnie broń i powiedzieli: "Wracaj albo cię zabijemy" – opowiada cytowany przez „New York Timesa" Nazar Szams ad-Din, 24-letni iracki Kurd, który w ostatni czwartek wrócił do rodzinnego Irbilu.

Historię osób, którym – jak jemu - nie udało się dostać do Polski ani na Litwę i w ramach rządowej repatriacji wróciły do Iraku, opisuje dziś „New York Times". To setki ludzi, którzy w ostatnim tygodniu wsiedli w Mińsku do samolotów irackich linii lotniczych i na koszt władz w Bagdadzie wrócili do domu.