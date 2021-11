W poniedziałek Łukaszenka - cytowany przez radio Swaboda - stwierdził, że migranci, którzy przebywają na terytorium Białorusi, nie chcą wracać do domu, ale czekają na możliwość przedostania się do Unii Europejskiej. Dlatego - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - Białoruś nie spieszy się z organizacją drugiego lotu ewakuacyjnego z Mińska do Bagdadu. W ubiegłym tygodniu takim samolotem wróciło do domu 430 migrantów. Kolejny lot miał się odbyć dzień później, ale teraz okazuje się, że następny kurs do Iraku odbędzie się najwcześniej za tydzień.