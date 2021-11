Już na przełomie października i listopada grupa dziesięciu brytyjskich specjalistów w zakresie inżynierii wojskowej przyjechała do Polski, by wziąć udział w przygotowaniach do budowy skuteczniejszych zapór przeciwko migrantom, których pcha na polską granicę reżim Aleksandra Łukaszenki. Ta grupa zakończyła swoje działania w czwartek, ale wciąż bierze udział w pracach nad projektem zapory granicznej.

Teraz minister obrony Wielkiej Brytanii potwierdził, że kontyngent inżynieryjny brytyjskiej armii wzrośnie w Polsce do stu wojskowych.