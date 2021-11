Prezydent Rosji zabrał w czwartek głos na temat Białorusi. Podczas kolegium MSZ Władimir Putin po raz pierwszy oficjalnie zaapelował do Aleksandra Łukaszenki, by ten rozpoczął negocjacje z opozycją.

– Wiemy, że Białoruś wciąż ma problemy, mimo że sytuacja wewnątrz kraju się uspokoiła. Świetnie zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego apelujemy o dialog między władzą a opozycją – oświadczył Putin.

To nie pierwsza wypowiedź prezydenta Rosji w ostatnim czasie świadcząca o tym, że wziął na siebie rolę rozjemcy. Mimo że jego zdaniem sytuacja na granicy jest wykorzystywana przez Zachód w celu „wywierania nacisku na Mińsk i doprowadzenia do napięcia w bliskim nam regionie", Putin wyraźnie zadeklarował, że może pełnić funkcję pośrednika, by zażegnać kryzys między Białorusią a Unią Europejską.