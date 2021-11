W pewnym sensie kryzys na granicy polsko-białoruskiej to klasyczny konflikt geopolityczny, w którym uchodźcy i migranci są po prostu bronią.

W maju Białoruś zmusiła cywilny samolot pasażerski do lądowania, aby aresztować znajdującego się na pokładzie opozycjonistę. Za karę Unia Europejska nałożyła na Białoruś sankcje gospodarcze. Teraz, w odwecie, Białoruś wydaje wizy tysiącom mieszkańców Bliskiego Wschodu i kieruje ich na granice Polski, Łotwy i Litwy, a więc na zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Kraje członkowskie stoją przed dylematem: przyjąć migrantów i rozpatrzyć ich wnioski o azyl albo bezczynnie patrzeć, jak marzną na granicy. Do tej pory częściej wybierały tę drugą opcję.

Białoruś gra w starą grę

„Konflikt geopolityczny" to fraza, którą dziś jak refren powtarza wielu unijnych polityków.

– To wojna, w której amunicją są cywile i przekazy medialne – oświadczył polski premier Mateusz Morawiecki.

Ale w innym sensie to tylko kolejna odsłona trwającej od kilku lat przepychanki, bardziej związanej z migracją niż geopolityką czy wojną. Unia Europejska od dawna jasno daje do zrozumienia, że dołoży wszelkich starań, aby uniemożliwić migrantom i uchodźcom dotarcie do jej zewnętrznych granic. Daje to krajom na peryferiach Europy broń do ręki i jest zachętą do wykorzystywania uchodźców jako karty przetargowej.

Co więcej, Wspólnota nie tylko tolerowała ten stan rzeczy, ale także go utrwalała, idąc na rękę Libii, Sudanowi, Turcji i innym krajom w zamian za powstrzymanie uchodźców przed dotarciem do Europy. Układ ten często opierał się na odstraszaniu uchodźców poprzez rażące naruszenia praw człowieka. Unia płaciła za to najbardziej okrutnym dyktaturom na świecie miliardy dolarów.

Ale czasami ten system się załamuje: albo dlatego, że kraj na peryferiach Europy nie jest już w stanie powstrzymać uchodźców przed dotarciem do Europy (jak miało to miejsce w 2011 r., gdy upadł rząd Libii); albo dlatego, że celowo przymyka oczy na migracje w celu wywarcia presji na Unię Europejską. Efekty jest dokładnie taki jak na granicy polsko-białoruskiej, choć zwykle na znacznie większą skalę.

Innymi słowy, Białoruś bierze udział w grze, którą Unia Europejska zinstytucjonalizowała już dawno temu: próbuje zmusić UE do zawarcia porozumienia, w którym za określone profity zobowiązałaby się trzymać uchodźców i migrantów z dala od granicy.

Różnica jest taka, że Białoruś sama dążyła do tej sytuacji, podczas gdy Turcja i Sudan znalazły się w niej wbrew swojej woli, wyłącznie na skutek geografii. I że dyktator Białorusi Aleksander Łukaszenka nie liczy na zastrzyk gotówki, ale na poluzowanie międzynarodowych sankcji. Podczas gdy częścią umowy z Turcją było też skuteczne zamiatanie pod dywan realnych kosztów takiej polityki, Białoruś robi wszystko, by o dramacie migrantów dowiedział się cały świat.

Białoruś naraziła na niebezpieczeństwo tysiące niewinnych ludzi. Ale to nie ona odpowiada za przetrzymywanie migrantów i uchodźców na granicy, nawet jeśli oznacza to dla nich śmierć z wychłodzenia. To nie ona odpowiada też za sceny, których Unia musi się wstydzić przed całym światem.

Byle dalej od Europy

Prawo międzynarodowe oraz przepisy większości krajów wymagają rozpatrzenia każdego wiarygodnego wniosku o azyl złożonego przez migranta na granicy. Składający wniosek ma prawo do pozostania na terenie kraju na czas rozpatrywania jego prośby, co może zająć miesiące, jeśli nie lata.

W zależności od kraju i okoliczności migranci są umieszczani w ośrodkach dla uchodźców, mieszkaniach komunalnych lub po prostu wyrzucani na ulice. Czasami, jak w ostatnich latach w Europie, przeciwko obecności uchodźców protestują sami obywatele.

Prawo dotyczące uchodźców to owoc tragicznych doświadczeń II wojny światowej, kiedy to miliony Europejczyków stały się uchodźcami. Wojna zaszczepiła przekonanie, że podstawowe prawa człowieka – ale również światowy pokój – wymagają, aby bezpieczne kraje przyjmowały ludzi, którzy znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie.

W 1991 r. Stany Zjednoczone dokonały wyłomu w tych zobowiązaniach. Aby uniemożliwić statkowi z uchodźcami dotarcie do Florydy, co zmusiłoby Stany Zjednoczone do przyjęcia znajdujących się na pokładzie Haitańczyków, straż przybrzeżna skierowała go w inne miejsce.

Od tamtej pory kilka bogatych państw nieustannie stosuje tę strategię, a nikt nie jest jej większym orędownikiem niż Unia Europejska.

„Pozwala to bogatym państwom mieć ciastko i zjeść ciastko: formalnie przestrzegają międzynarodowego prawa dotyczącego uchodźców, podczas gdy w tym samym czasie w dużej mierze nie ponoszą kosztów ich obecności na swoim terytorium" – pisał Thomas Gammeltoft-Hansen, duński badacz prawa imigracyjnego.

Giń, byle nie na naszych oczach

Europejscy politycy od dawna robią wiele, by dla potencjalnych migrantów podróż do Europy była zbyt niebezpieczna. Kiedy tysiące z nich zaczęło przeprawiać się przez Morze Śródziemne na małych łodziach, Unia ograniczyła misje poszukiwawczo-ratownicze, utrudniała życie organizacjom pozarządowym, a nawet zamknęła swoje porty dla statków ratowniczych.

To – jak można się było spodziewać – drastycznie zwiększyło liczbę osób, które utonęły podczas próby dotarcia do Europy drogą morską. Jednak według niektórych ekspertów nawet to nie zniechęciło migrantów do podróży. Przeprawy morskie wciąż mają miejsce, a uchodźcy często tłumaczą, że nie mają nic do stracenia, uciekając przed znacznie bardziej rozpaczliwą i niebezpieczną rzeczywistością.

Być może dlatego Unia kładzie tak wielki nacisk na zatrzymywanie migrantów, jeszcze zanim dotrą do Europy.

Właśnie za takie działania Włochy przekazały Libii w 2007 r. 5 mld euro. Libijska dyktatura wywalczyła kolejne ustępstwa, finansowe i dyplomatyczne, mimo że mówimy o jednym z najbardziej opresyjnych rządów świata.

Służby Libii są bezwzględne: nie tylko zatrzymują uchodźców i migrantów, ale także zmuszają ich do życia w tragicznych warunkach, co ma być przestrogą dla innych potencjalnych przybyszy.

– Nic nie jest w stanie przygotować cię na zderzenie z morzem przerażonych ludzi, zamkniętych w ciemnym, przepełnionym areszcie – powiedział mi w 2019 r. Sam Turner, ówczesny szef libijskiej sekcji Lekarzy bez Granic.

– Nie mówimy o więzieniach, które zostały do specjalnie zaprojektowane do tego celu – powiedział. – Mówimy o przerobionych magazynach. Widzieliśmy ludzi, którzy nie jedli od wielu dni. Siedzą w zamknięciu całymi dniami, bez dostępu do światła i zewnętrznego świata. To naprawdę wstrząsające.

Różnica na Białorusi

Tego typu układy okazały się jednak dla Unii Europejskiej skuteczne. Od 2015 r. liczba uchodźców, którzy złożyli na terenie Wspólnoty wniosek o azyl, spadła o dwie trzecie. Efekty widać gołym okiem. Podczas ostatniej podróży do Włoch niemal nie widziałem uchodźców w miastach, w których jeszcze kilka lat temu ich widok był na porządku dziennym.

Jednak kryzys uchodźczy nie zelżał. Unii udało się po prostu zatrzymać migrantów w uboższych i bardziej autorytarnych krajach na swoich peryferiach, uwalniając się od zobowiązań prawnych i konieczności konfrontacji ze ludzkimi kosztami swojej polityki.

Dotyczy to także impasu z Białorusią. Polski rząd nie tylko odmawia rozpatrzenia wniosków o azyl osobom uwięzionym na granicy, ale też wyrzucił z terenu przygranicznego dziennikarzy i organizacje pozarządowe. Wstępu nie mają nawet lekarze, pomimo znacznego ryzyka śmierci na granicy.

Nie różni się to wiele od zapobiegania napływowi uchodźców i migrantów poprzez uczynienie podróży przez Morze Śródziemne lub Afrykę Północną jak najbardziej niebezpiecznymi. Różnica polega być może na tym, że dotychczas dramat uchodźców i migrantów rozgrywał się poza zasięgiem wzroku Europejczyków, tak aby nie musieli czuć się winni. Teraz sceny, które normalnie mogłyby rozgrywać się w Trypolisie, dzieją się na polskiej granicy.

Choć łatwo zrzucić całą odpowiedzialność na polski prawicowy rząd, często krytykowany w ramach Wspólnoty za łamanie praw człowieka, jego działania wcale nie muszą być w niesmak Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która w 2015 r. przyjęła milion uchodźców, publicznie podziękowała Polsce, Łotwie i Litwie za ochronę zewnętrznych granic UE.

Być może niedługo Unia, nawet jeśli postrzega Białoruś jako państwo bandyckie, zacznie traktować ją tak samo jak inne dyktatury na swoich obrzeżach: jak partnera, trzymającego z dala od niej tych, którzy desperacko próbują dostać się do lepszego świata.

Ten artykuł pierwotnie ukazał się w "The New York Times".

© 2021 The New York Times Company

Tłum. Tomasz Marzec