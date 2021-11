W czwartek podczas drugiej w tym tygodniu rozmowy z Angelą Merkel na temat sytuacji na granicy prezydent Rosji przyznał, że „ważne jest jak najszybsze rozwiązanie ostrego kryzysu migracyjnego w zgodzie z międzynarodowymi normami humanitarnymi". To zmiana w porównaniu z rozmową z dnia poprzedniego, podczas której Putin poradził Merkel, by w sprawie kryzysu zwróciła się bezpośrednio do Mińska. Prezydent Rosji podkreślił jednak w czwartek, że dla zaradzenia sytuacji konieczne jest odbudowanie stosunków Europy z Białorusią.

Kreml stał się bardziej rozmowny m.in. po doniesieniach Bloomberga, który poinformował 10 listopada, że z powodu wywołanego przez Łukaszenkę kryzysu migracyjnego sankcje mogą dotknąć m.in. rosyjskie linie lotnicze Aeroflot. Nie spodobało się to rosyjskiemu przewoźnikowi, który natychmiast kategorycznie zaprzeczył doniesieniom agencji prasowej, a nawet zagroził redakcji procesem. „Informacja o udziale lub pomocy Aeroflotu w organizowaniu masowego transportu migrantów na terytorium Republiki Białoruś nie jest prawdziwa. Informacja o ewentualnych sankcjach może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i finansową naszej firmy, dlatego gotowi jesteśmy bronić ich w sądzie" - uprzedziły władze linii lotniczych. Czytaj także: Łukaszenka opowiada o możliwym konflikcie zbrojnym na granicy Nerwy z powodu informacji Bloomberga puściły też zastępcy przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Rady Federacji Władimirowi Dżabarowi. Jak oświadczył, Rosja na sankcje wobec Aeroflotu może odpowiedzieć zakazem lotów zachodnich linii lotniczych nad swoim terytorium. Kreml: Nie zakręcimy kurka z gazem Wizja zaostrzenia i tak nie najlepszych relacji z Zachodem przy jednoczesnym ujmowaniu się za niestabilną Białorusią wyraźnie nie jest tak bardzo na rękę Kremlowi. Dmitrij Pieskow nie skomentował ani doniesień Bloomberga, ani gróźb Dżabarowa. W piątek odniósł się za to do ostatnich wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki grożącego w czwartek Europie nie tylko „zakręceniem kurka" z rosyjskim gazem, ale też zamknięciem szlaku tranzytowego biegnącego – m.in. do Rosji – przez Białoruś. Czytaj także: Zmuszany do integracji z Rosją Łukaszenka próbuje wciągnąć Moskwę w konflikt na granicy - Oświadczenie Łukaszenki o ewentualnym zablokowaniu tranzytu gazu do Europy nie było uzgodnione z Kremlem. Rosja pozostanie niezawodnym dostawcą energii do Europy niezależnie od działań Białorusi - oznajmił Pieskow. Jednocześnie Reuters w piątek, powołując się na ministerstwo obrony Białorusi, podał, że przy granicy z Polską i Litwą rosyjskie i białoruskie wojska powietrznodesantowe rozpoczęły ćwiczenia. Belavia nie będzie zwozić migrantów? W piątek białoruskie linie lotnicze Belavia wystosowały w oficjalnym oświadczeniu informację o zawieszeniu przewozu obywateli Iraku, Syrii i Jemenu z Turcji na Białoruś. Dzień wcześniej analogiczną decyzję podjęły tureckie linie lotnicze Turkish Airlines, o czym poinformował Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP. Propagandowa "pomoc" Łukaszenki Decyzje linii lotniczych nie mają póki co wpływu na poprawę bieżącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. W prowizorycznych obozach namiotowych wciąż przebywa kilka tysięcy migrantów. Opozycyjni blogerzy z białoruskiego kanału Nexta Live oszacowali, że w samej Kuźnicy może być ich teraz ok. 4 tys., ale liczba ta stale wzrasta. Przedstawiciele Białoruskiego Komitetu Granicznego przekazali w piątek propagandowej redakcji Sputnik, że do obozu nieustannie przybywają nowe osoby. Czytaj także: Czy Unia Europejska wyłoży pieniądze na mur graniczny? Coraz więcej krajów jest za tym rozwiązaniem Białoruskie władze próbują sprawiać wrażenie głęboko poruszonych losem osób bez dokumentów. Zgodnie z czwartkową obietnicą Aleksandra Łukaszenki do obozu namiotowego przywieziono drewno na opał, a migrantom – o czym poinformował w piątek rzecznik prasowy resortu zdrowia - rzekomo okazano pomoc medyczną. „Trzech pacjentów otrzymało opiekę szpitalną, 14 – ambulatoryjną. Około 20 razy do obozu namiotowego wyjechały także karetki pogotowia" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa zdrowia. Władze Białorusi twierdzą też, że postanowiły zorganizować dla migrantów obowiązkową zbiórkę w państwowych zakładach pracy oraz na uczelniach. REKLAMA Pracownicy przedsiębiorstwa Biełaruśneft otrzymali od kierownictwa maile z poleceniem wpłacenia datku lub zebrania ciepłych ubrań, wody pitnej, jedzenia i przyniesienia ich do jednej ze szkół. O podobnych żądaniach informują pracownicy państwowych firm z całego kraju, a także studenci, m.in. Białoruskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Za "pomoc uchodźczym dzieciom na granicy białorusko-polskiej, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej", studenci mogą liczyć na zwolnienie z obowiązkowych na białoruskich uczelniach prac społecznych. Dylematy Białorusinów Nie podoba się to Białorusinom, którzy są świadomi, że za sztucznie wywołany kryzys humanitarny odpowiedzialny jest Aleksander Łukaszenka. Nauczycielka z Mińska opowiedziała opozycyjnej redakcji Zerkalo.io, że w jej szkole również trwa zbiórka dla uchodźców i osób bez dokumentów, ale na razie nie spotkała się ona z większym odzewem. - Nie jestem przeciwna pomocy, ale w takiej sytuacji... najpierw tych ludzi tu zwieźli, a potem, jak zwykle, zwykli ludzie mają pomagać. Ja nie będę nosić paczek. Ludzi szkoda, wiem, że są tam bardzo chore dzieci, ale to nie nasza odpowiedzialność. Lepiej na Okrestina [areszt, do którego przewożeni są m.in. więźniowie polityczni] coś zaniosę" - tłumaczyła. REKLAMA Z Mińska i innych białoruskich miast codziennie spływają nowe nagrania przedstawiające tłumy przybyszów z Bliskiego Wschodu. Jak informował m.in. opozycyjny bloger Anton Motolko, większość hoteli w centrum białoruskiej stolicy zajęta jest przez migrantów. Z publikowanych filmików wynika też, że przybysze, wśród których dominują obywatele Iraku, Iranu, Turcji i Syrii, organizują się, dzielą informacjami, gdzie kupić rzeczy niezbędne do wyprawy na granicę, a także umawiają na wspólne przejazdy. Te nierzadko zresztą oferują im Białorusini po znacznie zawyżonych cenach. - Jakim trzeba być człowiekiem, żeby za setki dolarów odwozić tych ludzi prosto do piekła - zastanawia się niezależna białoruska dziennikarka, prosząc o nieujawnianie jej nazwiska.