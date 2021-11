- Presja zaczęła przynosić efekty. Tureckie linie lotnicze Turkish Airlines w czwartek ogłoszą wprowadzenie zakazu sprzedaży biletów dla obywateli państw, z których pochodzą migranci, m.in. Iraku i Syrii, na loty do Białorusi. Zdecydowały również o ograniczeniu współpracy z białoruskimi liniami Belavia. Podobne działania dotyczą linii Emirates - powiedział PAP jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów w Brukseli.

Do tej pory Turkish Airlines oferowało dwa loty dziennie do Mińska, linie oskarżane są o współpracę z rosyjskim Aeroflotem w "przemycie migrantów". W wywiadzie dla dziennika "Bild" szef niemieckiej policji federalnej Heiko Teggatz powiedział, że "Aeroflot i Turkish Airlines odgrywają w przemycie ważną rolę".

- Choć większość lotów obsługuje Belavia, Turkish Airlines latają ze Stambułu do Mińska dwa razy dziennie, a Aeroflot - cztery razy dziennie - powiedział. Dziennik wskazał, że z Bliskiego Wschodu do Mińska większość lotów jest z Moskwy, Stambułu i Antalyi - łącznie 100 tygodniowo. Łącznie z samej Moskwy lotów do Mińska jest 70 tygodniowo.

Turkish Airlines zaprzecza

Migranci przylatują też z Damaszku liniami Cham Wings, z Dubaju liniami Flydubai oraz z Akaby, Bejrutu i Dubaju liniami Belavia. Temu przewoźnikowi samoloty leasinguje firma Aercap z Dublina (sześć maszyn) i duńska firma Nordic Aviation Capital, która leasinguje Belavii siedem samolotów zarejestrowanych w Irlandii.

Turecki przewoźnik narodowy zaprzecza oskarżeniom o przemyt migrantów. „Nasza firma dba o przestrzeganie wszystkich środków bezpieczeństwa i wrażliwości we współpracy z międzynarodowymi urzędnikami we wszystkich swoich lotach obsługiwanych do wszystkich zakątków świata. Informujemy opinię publiczną, że zarzuty w mediach są bezpodstawne" – napisano w oświadczeniu firmy.

Komisja Europejska podała w czwartek, że Unia Europejska będzie dążyć do umieszczenia na "czarnej liście" linii lotniczych przewożących na Białoruś migrantów, którzy później próbują przekroczyć granicę UE, i będzie koordynować z USA planowane sankcje wobec Mińska.