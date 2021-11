Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zaostrzyła się gwałtownie zaraz po tym, jak dyktator z Mińska podpisał - i to w okolicznościach dla niego poniżających - akt o przyspieszeniu „integracji" swojego kraju z Rosją. 4 listopada na telekonferencji oficjalnie zgodził się na forsowane od lat przez Władimira Putina pełzające przejęcie Białorusi przez Kreml, co dla niego oznacza pełzającą detronizację.

Już cztery dni później w pośpiechu zwiezieni w pobliże przejścia Kużnica-Bruzgi migranci z Syrii zaatakowali graniczny płot. Światem wstrząsnęły dramatyczne telewizyjne obrazki ich starcia z polskimi służbami.

Kolejne naciski na Łukaszenkę

Bardzo celnie istotę tych wydarzeń ujął w środowym programie publicystycznym „60 minut świeżym tropem" (Rossija 1) filmowiec Karen Szachnazarow, jedna z ważniejszych „gadających głów" telewizji kremlowskiej. Według niego Łukaszenka „podnosi stawkę" i zaostrza sytuację, bo w ten sposób próbuje "aktualizować" swoją pozycję.

W oczach Moskwy dyktator mocno „traci na wadze". Po sfałszowaniu ubiegłorocznych wyborów zmasakrował poddanych i przeszedł „polityczną śmierć kliniczną"; reanimował go Władimir Putin obietnicą wsparcia militarnego, kredytami, desantem swoich wytrawnych propagandzistów.

Ale ratownik postawił warunki: reforma konstytucyjna, po niej wybory głowy państwa już bez Łukaszenki, a po drodze zgoda na „programy integracyjne", od wyrażenia której dyktator zręcznie uchylał się od 20 lat.

Także teraz, gdy Kreml wyciągnął go z otchłani, Łukaszenka usiłuje nadal prowadzić swoją sprytną grę. Ale partner z Moskwy stawia go tym razem pod ścianą. Referendum konstytucyjne i przyjęcie nowej ustawy zasadniczej zapowiedziano w Mińsku na luty. Łukaszenka już straszy Moskwę, że stanie się to pretekstem do nowej fali masowych wystąpień antyrządowych. Potem powinny być wybory.

Na „integrację" dyktator już się zgodził, a dodatkowo de facto uznał Krym za część Rosji, choć przez siedem lat zapierał się przed tym rękami i nogami.

Moskwa potrzebuje "olśniewającego sukcesu"

Czemu Putin tak przypiera Łukaszenkę do muru? Wyjaśnił to Aleksiej Wieniediktow, redaktor naczelny Radia Echo Moskwy. Władza rosyjska, nie radząc sobie z problemami (rekordowo wysoka fala zarazy, inflacja jak w Polsce, chroniczny spadek dochodów ludności, w tym emerytów, którym Putin gwarantował ich stabilny wzrost), na gwałt potrzebuje czegoś, co można sprzedać narodowi jako olśniewający sukces. Na to – zgodnie z logiką imperium – nadaje się (najlepiej bezkrwawa) zdobycz terytorialna.

Moskwie do realizacji jej imperialnych planów nie jest potrzebna płonąca granica. Konflikt im wręcz w nich przeszkadza

Związany z "Moskiewskim Komsomolcem" Michaił Rostowski, lojalny wobec Kremla i świadomy tego, co tam kombinują, w komentarzu „Dlaczego Łukaszenka udaje wariata?" napisał, że dyktator z Mińska uprawia dziś politykę „szczuj i rządź" i nieprzypadkowo zapowiada, że w ostry konflikt na granicy Białorusi może być wciągnięta także Rosja.

Natomiast Konstantin Remczukow, redaktor naczelny „Niezawisimej Gaziety", pisząc o kryzysie migracyjnym, wskazuje na fundamentalny błąd, jaki popełnia Moskwa: „Umocnienie związku z choćby niebogatym, ale spokojnym państwem z racjonalnym przywódcą, można by uważać za krok rozsądny. Lecz Białoruś to dziś państwo problematyczne i problematyczna gospodarka. Moskwa zaś kontynuuje swą atawistyczną praktykę zbierania ziem, ale płaci przy tym zbyt wysoką cenę i reputacyjną, i ekonomiczną".

"Białoruski ogon macha rosyjskim psem"

Miński satrapa jednak lepiej od komentatorów rozumie mentalność siłowików rządzących dziś Rosją. Konflikt na granicy choćby wciąż jeszcze wirtualnego Państwa Związkowego Rosji i Białorusi i NATO powoduje, że ci jak psy Pawłowa gotowi są rzucić w wir walki.

Przedstawiany przez moskiewskie media obraz tego, co się dzieje na granicy, bardzo się dziś zmienił. Latem szczegółowo opisywały wymyślony przez Łukaszenkę mechanizm ściągania uchodźców z Bliskiego Wschodu do Mińska i przerzucania ich przez granicę Litwy. Jeszcze całkiem niedawno federalna telewizja NTW całą winę za kryzys migracyjny przypisywała dyktatorowi. A w środę Rossija 1 głosiła już, że „przypieprzenie" Polakom za „bestialskie" traktowanie uchodźców to „święty obowiązek".

Kreml i MSZ Rosji z oburzeniem odrzucają płynące z Europy oskarżenia o to, że to Moskwa stoi za dramatycznymi wydarzeniami na polskiej granicy. A jednocześnie zaprzeczają swoim zapewnieniom, coraz aktywniej angażując się w konflikt.

W środę rosyjskie ministerstwo obrony przeprowadziło demonstrację siły, wysyłając na patrol nad granicą białorusko-polską dwa Tu-22 M3 (naddźwiękowy bombowiec strategiczny). Szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow też jednoznacznie staje pod stronie dyktatora, domagając się, by Unia Europejska dała mu pieniądze na rozwiązanie kryzysu migracyjnego. A w środę minister spotkał się ze swym mińskim kolegą Uładzimirem Makiejem, z którym podpisał porozumienie o koordynacji działań dyplomacji obu krajów w najbliższych dwóch latach.

Ośmielony wsparciem z Moskwy Łukaszenka może się „uaktualniać" poczynaniami skrajnie niebezpiecznymi. Już ostrzega, że z Donbasu jest rzekomo wysyłana broń dla Kurdów koczujących w pobliżu granicy z Polską i szykuje się tam „poważna prowokacja".

Radio Echo Moskwy na swym portalu internetowym przypomina, że „białoruski ogon wciąż macha rosyjskim psem". Przy tym macha bardzo niebezpiecznie.