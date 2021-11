Aleksander Łukaszenka powrócił na pierwsze strony światowych gazet. Społeczność międzynarodowa dyskutuje o sztucznie wywołanym przez niego kryzysie migracyjnym na granicy Białorusi i Polski.

Warszawa jest krytykowana za brutalne traktowanie migrantów. Unia Europejska stara się ocenić, jaką rolę w tym kryzysie odgrywa Rosja i na ile jest w niego zaangażowana; Angela Merkel dzwoni do Putina w nadziei, że pomoże on uspokoić swojego sojusznika. Ze Stanów Zjednoczonych i NATO płyną głosy podkreślające, że wykorzystywanie migrantów w celu wywarcia presji na UE jest niedopuszczalne. Rosyjskie bombowce strategiczne mające zdolność przenoszenia nawet głowic nuklearnych patrolują granice Białorusi.

Wszystkie te emocjonalne dyskusje, nie zawsze racjonalne kroki i eskalująca w zastraszającym tempie sytuacja wydają się być lustrzanym odbiciem tego, co dzieje się teraz na polskim przejściu granicznym w Kuźnicy.

Inspiracja z Turcji i Maroka

Nagłe pogorszenie sytuacji na granicach UE nie powinno przyćmiewać nam rzeczywistej, pierwotnej przyczyny, która do niej doprowadziła. Należy rozumieć, że kryzys migracyjny nie wziął się znikąd. Jest naturalnym skutkiem białoruskiego kryzysu politycznego, który rozpoczął się po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku i który wciąż nie jest jeszcze rozwiązany.

Obecnie Łukaszenka przeżywa najtrudniejszy moment w historii swoich niemal 30-letnich rządów. Jego władza nie jest uznawana za praworządną w kraju ani za granicą, społeczność międzynarodowa poddała go częściowej izolacji. W rzeczywistości ma teraz dwóch sojuszników – Rosję i milicyjne pałki, bez których nie może utrzymać kontroli nad sytuacją w kraju. Tylko że wsparcie ma swoją cenę. Za to rosyjskie Łukaszenka ma płacić suwerennością Białorusi, czyli własną dotychczasową władzą absolutną.

Jako że niemożliwe jest teraz zastosowanie znanych, sprawdzonych przez niego wcześniej rozwiązań, polegających na pozornej, wewnętrznej liberalizacji politycznej, która mogłaby poskutkować negocjacjami z UE i odmrożeniem stosunków, Łukaszenka wybrał inną taktykę - podnosi stawkę, celowo wywołując eskalację sytuacji.

Inspirują go jego autorytarni koledzy z Turcji i Maroka, którzy tymi samymi metodami wywalczyli poważne ustępstwa ze strony UE, a czasami nawet i kapitulację. Kryzys migracyjny ma zmusić UE do dialogu z człowiekiem nazywanym w Brukseli "ostatnim dyktatorem Europy". Kryzys wypiera też z europejskiej agendy niewygodne dla białoruskich władz tematy. I o ile rok temu Europa domagała się nowych wyborów na Białorusi, zakończenia represji i uwolnienia więźniów politycznych, o tyle teraz jej uwagę zaprząta przede wszystkim bezpieczeństwo granic europejskich.

"Europejscy przywódcy nie mają jaj"

Dla Łukaszenki temat bezpieczeństwa granic jest znacznie wygodniejszy. Nie dość, że nie kwestionuje on jego legitymacji do rządzenia, to jeszcze daje mu pole manewru politycznego i wizję potencjalnych ustępstw. Białoruska propaganda telewizyjna mówi wprost – "wystarczy jeden telefon do Mińska, jedna prośba o pomoc prezydenta Białorusi i cały ten kryzys się skończy".

W środowisku eksperckim często można usłyszeć wątpliwości co do racjonalności takiego postępowania Łukaszenki. Wielu uważa, że jeszcze bardziej pogarsza on swoją sytuację. Ale jeśli spojrzeć na rzeczywistość oczami samego Łukaszenki, to wygląda ona inaczej i wcale nie tak różowo dla UE. W 2011 roku Łukaszenka, wtedy również objęty sankcjami i w stanie ostrego konfliktu z UE, szczerze ocenił swoich kolegów – "wszyscy europejscy przywódcy nie mają jaj".

Od lata 2020 roku na Białorusi przybyło ponad 800 więźniów politycznych, wszystkie niezależne media zostały zablokowane, większość z nich wpisano na listę organizacji ekstremistycznych. Kraj został „oczyszczony", jak określił ten proces białoruski dyktator, ze społeczeństwa obywatelskiego, organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, inicjatyw ekologicznych. Ze wszystkiego, co nie było podporządkowane państwu.

Jaka była reakcja UE? Kilkudziesięciu białoruskim urzędnikom zakazano podróżowania do Europy. Trzeba tylko wiedzieć, że 99 proc. z nich i tak nigdy w niej nie było. Zachodni politycy opublikowali też wiele tweetów, wyrażając w nich "głębokie zaniepokojenie"...

Jednak niestety Łukaszenka nie ma konta na Twitterze i nawet teoretycznie nie mógł przejąć się słowami potępienia skierowanymi pod swoim adresem.

Podnoszenie stawki

Czy taka reakcja UE mogła wpłynąć na zachowanie Łukaszenki? Oczywiście. I wpłynęła.

Po raz kolejny przekonał się bowiem o swojej słuszności, jeśli chodzi o europejski "brak jaj", i robił to samo co przez ostatnie 27 lat. Potem był atak na samolot Ryanaira i obywateli UE znajdujących się na jego pokładzie. Teraz doszliśmy do etapu kryzysu migracyjnego. Łukaszenka już zasugerował, że niewykluczone, iż kryzys nie zakończy się na migrantach bez dokumentów, przez granicę mogą być przerzucane także narkotyki, a nawet materiały wybuchowe.

Większość konfliktów na świecie rozwija się zgodnie z tą samą logiką. Mówi ona, że "im wyższa cena, którą twój przeciwnik jest zmuszony zapłacić, tym większe prawdopodobieństwo, że w końcu się wycofa".

Dla Łukaszenki kryzys migracyjny to nie tylko konflikt polityczny, ale również sprawa życia i śmierci. Dlatego może podnosić stawkę w tej grze w nieskończoność, mając nadzieję, że jego przeciwnik nie będzie miał wystarczającej determinacji, siły, pieniędzy i że pójdzie w końcu na ustępstwa.

Unia Europejska stoi teraz przed wyborem: pójść na smyczy szantażysty i pokazać tym samym innym autorytarnym przywódcom, że taka taktyka działa, albo spróbować przekonać Łukaszenkę, że w 2011 roku pomylił się w swojej ocenie.

Paweł Slunkin – analityk w Europejskiej Radzie Stosunków Międzynarodowych (ECFR). Zajmuje się badaniami związanymi z Białorusią: polityką wewnętrzną i zagraniczną, stosunkami z Rosją, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Przed dołączeniem do ECFR pracował w departamencie europejskim ministerstwa spraw zagranicznych Białorusi. Uczestniczył w organizacji negocjacji mińskich w sprawie Ukrainy i pracował jako analityk polityczny w ambasadzie Białorusi na Litwie.