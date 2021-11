Gustav Gressel: - Jest łatwiejszy do rozwiązania. Ówczesny wywołał atak Rosjan na Idlib. Erdogan miał mocne karty, bo nie można było migrantów odesłać z powrotem do Syrii, gdzie toczyła się wojna. Docierali do Europy przez Grecję, wielu tonęło w morzu. Dlatego turecki przywódca dostał miliardy euro pomocy z Unii Europejskiej w zamian za przyjęcie uchodźców.

Teraz migranci na Białoruś podróżują bezpiecznie samolotami. Białoruś nie graniczy bezpośrednio z krajem, który jest pogrążony w konflikcie, tylko sztucznie sprowadza migrantów. Może niemal w każdym momencie zatrzymać ich napływ.

Co należałoby zrobić, by zakończyć ten kryzys?

Twardo zadziałać wobec Łukaszenki. Pierwszym krokiem powinno być nałożenie sankcji na linie lotnicze, które biorą w tym udział. To musiałyby jednak być nie symboliczne, lecz bardzo dotkliwe sankcje; podobne do tych, które Amerykanie nałożyli w stosunku do Iranu za rozwijanie broni nuklearnej.

Linie lotnicze, dzięki którym migranci dostają się na Białoruś - m.in. Turkish Airlines czy Aerofłot - powinny zostać wykluczone z rynku unijnego. Operatorzy finansowi, jak Visa i Mastercard, musieliby również zaprzestać interesów z tymi liniami lotniczymi. Dopiero takie ostre działania uprzytomniłyby tym liniom, że w tej sprawie żarty się skończyły.

Uważa pan to za realne?

To nie będzie proste. Można sobie wyobrazić działania odwetowe Rosjan w przypadku nałożenia sankcji na Aerofłot. Mogliby wykluczyć europejskie linie z tranzytu ich samolotów nad Syberią na trasach długodystansowych, co wiązałoby się oczywiście z wymiernymi negatywnymi skutkami ekonomicznymi dla europejskich firm.

Ale to jest do zrobienia. Wymagałoby jednak, by rząd w Warszawie dysponował odpowiednim dyplomatycznym arsenałem i nie był z innych względów tak bardzo izolowany w Europie. Mając szersze zdolności zawierania europejskich sojuszy, aniżeli tylko z Budapesztem, miałby większe szanse powodzenia w nałożeniu takich sankcji. Mówię o tym w trybie przypuszczającym, bo przecież wiadomo, jaka jest sytuacja w Warszawie, i nie mamy na razie choćby oznak tego, by polski rząd próbował zawiązać taki europejski sojusz.

Polski rząd na razie odrzucił rzeczywiście wszelką pomoc z Unii Europejskiej. Jakie inne opcje miałby do dyspozycji?

Drugą kwestią byłaby próba rozdzielenia migrantów, którzy dostali się do Polski, pomiędzy kraje unijne. Ale z obecnym rządem w Polsce wydaje się to również niemożliwe.

Budowa płotu na granicy z Białorusią, który ma być zaporą "nie do przejścia" dla migrantów, może rozwiązać sytuację?

Nie sądzę, aby mogło to pomóc. Z tego, co widzimy, białoruskie służby wyposażają migrantów w nożyce do cięcia drutu kolczastego i drabiny, by mogli sforsować ogrodzenie. Osobiście też pomagają im pokonywać granicę.

To, czy migranci będą przedostawać się przez granicę, zależy od służb po obu stronach. Widzimy to choćby na przykładzie hiszpańskiej enklawy w Ceucie, gdzie służby marokańskie biernie przypatrują się temu, jak migranci forsują tam płot, by dostać się na terytorium Unii Europejskiej. Ważną rolę odgrywa w takiej sytuacji nacisk na kraj, przez który wędrują migranci.

Jakie międzynarodowe skutki miałoby nałożenie sankcji na Turkish Airlines? Czy nie pozostałoby to bez reakcji prezydenta Erdogana? Teoretycznie mógłby ponownie otworzyć granicę, by wypuścić migrantów w kierunku Grecji.

Nie możemy tego wykluczyć. Trudno jednak ocenić, na ile Erdogan byłby skłonny do współpracy z Unią Europejską. Tak naprawdę nie wiemy, kto i na jakich zasadach podejmuje w Turcji decyzje w sprawie polityki zagranicznej.

Wygląda na to, że on sam, a czyni to - przynajmniej częściowo - w zależności od tego, jaki ma kaprys. Tak było choćby w przypadku ogłoszenia persona non grata dziesięciu zachodnich ambasadorów [którzy podpisali się pod apelem o rozwiązanie sprawy przedsiębiorcy i obrońcy praw człowieka Osmana Kavali, siedzącego od czterech lat w areszcie bez wyroku]. Gdy to ogłosił, aparat dyplomatyczny zaczął go przekonywać, że to idiotyczna decyzja, i dopiero wtedy wstrzymał decyzję o wydaleniu tych dyplomatów.

Sytuacja w Turcji jest tak mało przejrzysta, że trudno powiedzieć, jakie narzędzia odniosłyby skutek: twarde sankcje i nacisk czy jednak próba dotarcia przez tamtejsze kręgi dyplomatyczne i wpłynięcia na Erdogana, by powstrzymał transport migrantów na Białoruś.

Jest jeszcze inny problem. Obecne europejskie prawo bardzo ogranicza możliwość deportacji i otwiera drogę do tego, by grać na nosie Unii Europejskiej. Konieczna by była nowa wykładnia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec prawa migracyjnego. Ale tego nie da się zrobić z dnia na dzień. Prędzej lub później będzie to konieczne. Takie sytuacje, jak obserwowana teraz, nie mogą przecież powtarzać się w nieskończoność.

Ten kryzys da się w pełni rozwiązać tylko przy udziale Rosji?

To Kreml jest reżyserem tego, co obserwujemy. Widząc dyskusje w Europie na temat tego, jak postępować z Rosją, nie jestem jednak pewien, czy w Unii znalazłaby się koalicja państw, by wywrzeć nacisk na Rosjan. Rosja ze swoimi kontaktami w Syrii mogłaby odegrać ważną rolę; obecnie jest częścią operacji przemytniczej migrantów z tego kraju.

Rosja powinna być, moim zdaniem, pociągnięta od odpowiedzialności. Ale to jeszcze twardszy orzech do zgryzienia niż w przypadku Białorusi i Turcji. Weźmy choćby Niemcy. Obecny minister spraw zagranicznych Heiko Maas jest socjaldemokratą, pobłażliwy stosunek SPD do Rosji jest zaś powszechnie znany. Dlatego jestem sceptyczny, czy wobec Moskwy zostaną wyciągnięte jakiekolwiek poważniejsze konsekwencje.