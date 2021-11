„Odkąd liczba migrantów na jej wschodniej granicy zaczęła latem rosnąć, Polska posłała na pogranicze 12 tys. żołnierzy, by pomogli Straży Granicznej. Ogłosiła też stan wyjątkowy na terenach przygranicznych i rozłożyła na granicy drut kolczasty – wylicza dziś „Financial Times". – Warszawa jest jednak krytykowana za przyjęcie prawa, które – jak alarmują obrońcy praw człowieka – pozwala pogranicznikom wypychać migrantów z powrotem na Białoruś, pozostawiając ich tkwiących w pułapce w przygranicznych lasach, między polskimi i białoruskimi służbami bezpieczeństwa" – dodaje brytyjski dziennik, przypominając, że „mimo podjętych przez polskie władze środków liczba imigrantów, którym udaje się przekroczyć granicę, stale rośnie".

Jak podaje dziennik, niemiecka policja w zeszłym tygodniu poinformowała, że zanotowała w tym roku już ponad 8,4 tys. „bezprawnych wtargnięć" na terytorium Niemiec osób, które przybyły tam przez Białoruś i Polskę. „Financial Times" cytuje anonimowego dyplomatę z Unii Europejskiej, który przyznaje, że sytuacja na granicy „to zemsta za wsparcie Polski dla białoruskiej opozycji", jednak przypomina też, że droga przez Polskę to „bezpośredni szlak do Niemiec".

Politico: Kryzys jako bicz na opozycję

Z kolei portal Politico zauważa, że napływ migrantów próbujących nielegalnie przedostać się do Polski przypada w „korzystnym dla partii rządzącej czasie". „Nie ma wątpliwości, że w Polsce trwa prawdziwy kryzys. Tysiące migrantów, których celem jest przekroczenie granicy, utworzyło obóz w wilgotnych lasach brzozowych między dwoma krajami. Jednak ów kryzys pojawił się w momencie sprzyjającym rządzącej Polską, nacjonalistycznej partii PiS" – opisuje Jan Cienski, znawca regionu z Politico Europe.

„PiS słabnie w sondażach po zaostrzeniu prawa aborcyjnego, obwiniany za śmierć młodej kobiety, która zmarła na sepsę, bo lekarze opóźniali usunięcie płodu. Tysiące ludzi maszerowało w miastach całego kraju, protestując przeciwko partii rządzącej i jej polityce, która wynika z bliskich związków z Kościołem katolickim – przypomina Cienski. – A kryzys na granicy pomaga odwrócić uwagę od kwestii aborcji, umacniając jednocześnie pozycję partii w oczach jej zwolenników, którzy podejrzliwie podchodzą do imigracji. Kryzys daje też rządowi wyjątkowo poręczny bicz na opozycję" – dodaje.

„Wysiłki Warszawy, by bronić swoich granic, spotkały się z silnym wsparciem krajów i instytucji, które normalnie są z polskim rządem skonfliktowane z powodu poglądu, że kraj jest coraz bardziej na bakier z demokracją i rządami prawa" – czytamy na łamach Politico.

BBC: Imigranci wiedzą, że Łukaszenka ich wykorzystuje. Ale innej przyszłości nie mają

Sytuację na polsko-białoruskiej granicy opisuje też szeroko brytyjski nadawca. „Polska, krytykowana za wypychanie migrantów i uchodźców na granicy, zareagowała na rosnącą liczbę przyjezdnych rozłożeniem płotu z drutu kolczastego – przypomina stacja. – Gdy Polska ich wyrzuca, a Białoruś odmawia wpuszczania ich z powrotem, ci ludzie tkwią, marznąc, w polskich lasach. Kilka osób zmarło już z powodu wychłodzenia" – dodaje, przypominając, że UE zgadza się z Polską, że to białoruski prezydent prowokuje napływ migrantów w ramach „zemsty za unijne sankcje".

Dziennikarz BBC Paul Adams rozmawiał z Barwą Nusr ad-Din Ahmadem, bratem irackiego imigranta, który jest na polskiej granicy z żoną i trójką dzieci. Do Mińska przylecieli w październiku. Jak relacjonuje jego brat, marsz migrantów na granicę został zaplanowany przez samych migrantów, którzy skrzyknęli się w mediach społecznościowych. Jednak przyznaje jednocześnie, że władze białoruskie „popchnęły ich do tego". – Ci ludzie dobrze wiedzą, że są wykorzystywani przez Łukaszenkę, ale co z tego. Po prostu nie mają innej przyszłości – tłumaczy.

"Guardian": Kryzys tlił się od miesięcy

Brytyjski „Guardian" zauważa, że światowa społeczność zdecydowanie zareagowała na eskalację konfliktu, w który uwikłani są migranci na granicy z Białorusią, a który stanowi „ostatni, ponury rozdział europejskiego kryzysu migracyjnego". Dziennik przypomina, że kraje UE zgodnie oskarżają Białoruś o „próby sprowokowania nowego kryzysu uchodźczego w Europie" w akcie zemsty za krytykę brutalnego prześladowania opozycji przez Łukaszenkę. „Kryzys niebezpiecznie tlił się od miesięcy, a w poniedziałek nastąpiło gwałtowne zaostrzenie, kiedy białoruskie władze eskortowały na polską granicę ok. tysiąca osób" – zauważa „Guardian".

Z kolei CNN podkreśla, że kryzys na granicy ciągnie się tygodniami, a organizacje pomocowe alarmują, że migranci na granicy cierpią z powodu „koszmarnych warunków" i tkwią w „lodowatych temperaturach, bez jedzenia i pomocy medycznej". Stacja podkreśla, że obrońcy praw człowieka oskarżają „rządzących Polską nacjonalistów" o „naruszanie międzynarodowego prawa do azylu przez wypychanie migrantów z powrotem na Białoruś zamiast przyjmowania ich wniosków azylowych".

ONZ: Skończmy z wykorzystywaniem ludzi w celach politycznych

Nie tylko media szeroko opisują kryzys na polskiej granicy. W poniedziałek władze białoruskie zostały ostro potępione przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i NATO. Komisja Europejska oskarża Łukaszenkę o „wykorzystywanie ludzi w charakterze pionków" w jego kampanii przeciwko Wspólnocie i żąda, by „przestał narażać ludzkie życie".

Także USA wezwały Białorusina do „natychmiastowego wstrzymania kampanii organizowania i wymuszania nielegalnego napływu migrantów". Departament Stanu przyznał, że wydarzenia na granicy są „niepokojące", i zażądał od Białorusi zaprzestania „manipulowania sytuacją".

Z kolei NATO nazywa kryzys na granicy „nieakceptowalnym" i oskarża Łukaszenkę o wykorzystywanie migrantów w jego „taktyce hybrydowej".

Zaniepokojenie pogłębiającym się kryzysem wyraził w rozmowie z dziennikiem „Bild" szef niemieckiego MSW Horst Seehofer. – Polska ani Niemcy nie poradzą sobie z tym same – zauważył. – Musimy pomóc polskiemu rządowi zabezpieczyć granice. To zadanie dla Komisji Europejskiej, do której apeluję o podjęcie stosownych działań – przekonywał. Polska jak dotąd odmawia jednak takiej pomocy ze strony instytucji unijnych.

Sytuacją na granicy martwią się obrońcy praw uchodźców. „Obrazki, jakie napływają dziś z granicy białorusko-polskiej, są głęboko niepokojące" – przyznaje w oświadczeniu UNHCR, agenda ONZ zajmująca się pomocą uchodźcom. "Wielokrotnie powtarzaliśmy, że wykorzystywanie uchodźców i migrantów w celach politycznych nie może być akceptowane i musi natychmiast ustać. Najwyższy czas działać, dlatego wzywamy władze Białorusi, by przestały narażać ludzkie życie" - apeluje UNHCR.