Zdarzyło mi się już relacjonować sytuację na paru granicach. Na pograniczu amerykańsko-meksykańskim podszedłem tak blisko "muru" (który okazał się raczej wysokim płotem), że mogłem go dotknąć. Po paru minutach podjechał patrol straży granicznej. "Reporter? Ok, do your job".

W Grecji podczas kryzysu 2015 r. Frontex (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej) wziął mnie na nocny patrol na Morzu Egejskim, między wyspą Kos a tureckim Bodrum, z którego wyruszały łodzie z migrantami. Nad ranem nasza łódź uratowała grupę znajdująca się na przeciekającym kutrze. W porcie, w centrum rejestracji, kręcili się też inni dziennikarze.