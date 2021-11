– Nadal zachęcamy Polskę, żeby skorzystała ze wsparcia oferowanego na poziomie unijnym – powiedział dziś Adalbert Jahnz, jeden z rzeczników Komisji Europejskiej. Bruksela już od września głośno – lecz dotychczas nieskutecznie – zachęca władze Polski do zaproszenia Fronteksu na granicę z Białorusią. Tyle że najpierw chodziło przede wszystkim o zapewnienie przejrzystości co do działań i sytuacji humanitarnej na granicy (dzięki urzędnikom łącznikowym Fronteksu), skoro Polska nie dopuszcza tam mediów oraz organizacji pozarządowych.

Warszawa odmawia, bo ma "wystarczająco dużo" służb granicznych Czytaj także: Migranci "żywą tarczą" ludzi Łukaszenki na granicy polsko-białoruskiej Obecna oferta pomocy obejmuje też wysłanie ekspertów oraz innych wysłanników Fronteksu zajmujących się rejestrowaniem migrantów, prześwietlaniem ich profilu pod względem bezpieczeństwa, wsparciem Polaków w przeprowadzaniu procedur azylowych czy też przygotowaniem logistycznych planów ochrony granicy. Warszawa odmawia w sprawie Fronteksu (a także ewentualnego eksperckiego wsparcia ze strony Europolu), przekonując Brukselę, że nadal ma wystarczająco dużo ludzi w swoich służbach granicznych. I przypomina, że dotychczas to Polska wysyłała swoich funkcjonariuszy do zagranicznych misji Fronteksu (m.in. na Litwę i Łotwę), a nie odwrotnie. Czytaj także: Donald Tusk o kryzysie na granicy: Trzeba się zastanowić nad wykorzystaniem art. 4 NATO Rzecznik Komisji Europejskiej przypomniał dziś, że pomoc Unii w sprawie ochrony granicy mogłaby też polegać na wsparciu finansowym. Jednak Komisja wciąż trwa na stanowisku, że budżet UE – wbrew apelom m.in. krajów bałtyckich, Polski i Austrii – nie będzie finansować budowy samych ogrodzeń, murów, barier z drutów kolczastych Bruksela stawia na twardą obronę granicy Napływające od wielu tygodni doniesienia o push-backach i trudnej sytuacji humanitarnej na pograniczu niepokoją instytucje UE, ale jednak głównym priorytetem dla Unii – zwłaszcza w jej wymiarze międzyrządowym czy też rozumianej jako kraje UE – pozostaje twarda obrona wspólnej granicy zewnętrznej przez Polskę. REKLAMA Wydarzenia na pograniczu z Białorusią coraz bardziej przypominają eskalację na lądowej granicy między Turcją i Grecją w lutym 2020 r. Turcy podwozili wówczas migrantów na granicę, głosząc „otwarcie bram" do Europy. Gdy migranci próbowali sforsować granicę, Grecy sięgnęli po gaz łzawiący i gumowe kule i oficjalnie zawiesili na miesiąc przyjmowanie wniosków azylowych. Taka brutalnie twarda linia – pomimo protestów organizacji humanitarnych – spotkała się z uznaniem Brukseli, w tym unijnych ministrów w Radzie UE. Ursula von der Leyen w tamtym czasie nazwała Grecję wspólną „tarczą Europy". Także teraz podczas dyskusji ambasadorów krajów UE w Brukseli o granicy z Białorusią dominują wezwania do dalszego jej uszczelniania i zapewnienia bezpieczeństwa Unii, a nie pochylenie się nad sytuacją humanitarną ludzi tkwiących w lasach. Co z sankcjami? Obrady w przyszłym tygodniu Czytaj także: Cztery noblistki interweniują w sprawie wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. "Nie odwracajmy oczu od tragedii" Unijni przywódcy na szczycie UE z 22 października zapowiedzieli rychłe wzmocnienie sankcji UE wobec Białorusi w odpowiedzi na „trwający atak hybrydowy". To będzie jednym z tematów obrad szefów dyplomacji 27 krajów Unii w przyszłym tygodniu w Brukseli, a być może i kolejnego regularnego szczytu UE w grudniu. Bardziej skomplikowanym tematem są – rozważane teraz w Brukseli – sposoby dalszego nacisku na kraje pochodzenia lub tranzytu migrantów do Mińska (paleta działań obejmuje presję dyplomatyczną oraz redukowanie lub zwiększanie pomocy finansowej od UE). REKLAMA Ponadto dyskutowane są sposoby na odstręczenie linii lotniczych czy też – często prawnie zakotwiczonych w Irlandii – firm wypożyczających samoloty przewoźnikom lotniczym od robienia biznesu na zagęszczeniu siatki lotów w porozumieniu z reżimem Łukaszenki.