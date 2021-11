Historyczne przecież, od dawna oczekiwane wydarzenie miało osobliwą oprawę. Odbyło się w czasie posiedzenia tak zwanej Rady Najwyższej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji przeprowadzonego jako banalna robocza wideokonferecja. Aleksander Łukaszenka, przewodniczący Rady, formalny przywódca państwa związkowego, i Roman Gołowczenko, premier Białorusi, przewodniczący obu izb parlamentu białoruskiego, brali w nim udział z Mińska. Ich rosyjscy odpowiednicy – z krymskiego Sewastopola, dokąd Władimir Putin wybrał się świętować 409. rocznicę wygnania z Moskwy polskiej załogi, co Rosjanie uważają za moment zakończenia smuty w początkach XVII wieku i odrodzenia kraju.

Oprawy tego, co się stało, za uroczystą więc uznać nie można.

Gaz, ropa i doktryna wojskowa

A czołowi politycy Rosji i Białorusi formalnie zatwierdzili 28 tak zwanych programów integracyjnych przewidujących unifikację prawnego, socjalnego i gospodarczego porządku obu krajów, a przy okazji jeszcze i wspólną doktrynę obronną.

Zwane kiedyś „mapami drogowymi integracji" programy zakładają między innymi ujednolicenie systemów finansowych, stworzenie wspólnego porządku podatkowego, koordynację polityki socjalnej, w tym spraw emerytur i rent, równy dostęp do zamówień publicznych, wspólną politykę rolną.

REKLAMA

Białoruś i Rosja mają też stworzyć jednolity rynek gazu i ropy oraz wspólną przestrzeń transportową.

Jak te ogromne plany zostaną wcielone w życie, dziś nie wiadomo. „Programy integracyjne" nie zostały opublikowane. Dopiero we wrześniu ogłoszono, czego konkretnie mają dotyczyć. Przy tym do wiadomości publicznej rządy przekazały tylko ogólnikowe hasła.

Realizacja tego, co zatwierdzono w czwartek, ma trwać do 2025-27 r. Jak w czasie wideokonferencyjnego posiedzenia Rady Najwyższej zapowiedział premier Rosji Michaił Miszustin, w celu wprowadzenia w życie „programów" trzeba będzie przygotować i przyjąć co najmniej 400 nowych aktów prawnych.

REKLAMA

Politycy i komentatorzy rosyjscy zapewniają, że formalnie rozpoczęta właśnie integracja nie zakłada ograniczenia suwerenności Białorusi. W „programach" nie ma mowy choćby o wspólnej polityce zagranicznej, obronnej czy jednej dla obu krajów walucie.

Ich istotą jest jednak dostosowanie porządków na Białorusi do tych, które obowiązują w nieporównywalnie większej i potężniejszej Rosji. Dają też mocnemu i agresywnemu biznesowi rosyjskiemu swobodny dostęp do sąsiedniego rynku. A oligarchowie z Moskwy od dawna ostrzą sobie zęby na „rodowe srebra Łukaszenki", takie jak: kombinat soli potasowych w Soligorsku, Mińska Fabryka Samochodów (MAZ) czy Mińska Fabryka Traktorów (MTZ).

W czasie czwartkowej wideokonferencji zatwierdzono też wspólną doktrynę wojskową. Jej istotą jest połączenie wysiłków zmierzających do przeciwstawienia się „największemu zagrożeniu" militarnemu w oczach Mińska i Moskwy, czyli umacnianiu infrastruktury NATO w pobliżu granic obu krajów.

Łukaszenka poniżony "w reżimie online"

Kreml od czasu, kiedy jego gospodarzem został Putin, mocno nalegał na przyspieszenie integracji obu krajów. Łukaszenka, dopóki mógł, dopóty prowadził z rosyjskim przywódcą chytrą grę i pod obietnice zbliżenia obu krajów brał korzystne kredyty. Przez lata korzystał z wartego w sumie ponad 130 mld dol. wsparcia ekonomicznego, bez którego gospodarka jego kraju dawno by się zawaliła.

Po masowych manifestacjach Białorusinów protestujących latem ubiegłego roku przeciw sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich, kiedy stało się oczywiste, że dyktator stracił poparcie społeczne, bez wsparcia ze strony Rosji pożegnałby się z władzą, Moskwa mogła więc w końcu postawić na swoim.

A przy tym nie omieszkała poniżyć przez lata stawiającego jej opór partnera. Nie było więc zapowiadanego wcześniej przez Białorusinów uroczystego posiedzenia Rady Najwyższej w Mińsku. Integracyjną wideokonferencję Moskwa też zapowiedziała z pewną nonszalancją. Na oficjalnej stronie Kremla pojawiła się zapowiedź, że Putin w czwartek uda się do Sewastopola na obchody Dnia Jedności, a potem „w reżimie online" weźmie udział w posiedzeniu.

Przed kamerami dokumenty integracyjne podpisał, niczym akt kapitulacji, jedynie Łukaszenka. Przy tym zastrzegł: „Podpisuję ja, ale odpowiadać będziemy my wszyscy".

A na koniec spotkania poskarżył się jeszcze, że Putin obiecywał zaprosić go do siebie na Krym (Mińsk mimo nacisków Moskwy wciąż formalnie nie uznał anektowanego półwyspu za część Rosji), „gdzie mamy majątek i inne problemy", ale słowa nie dotrzymał.