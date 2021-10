Podczas dwudniowej konferencji Belarus Business Harbour, która odbyła się w tym tygodniu w Warszawie, przedstawiciele białoruskiego małego i średniego biznesu starali się nie tylko zjednoczyć i podzielić doświadczeniami, ale także ustalić, w jaki sposób mogą się przysłużyć przyszłej, wolnej Białorusi. Podczas spotkań zorganizowanych przez Stowarzyszenie Białoruskiego Biznesu za Granicą, Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych Białorusi i zespół ekonomiczny sztabu przywódczyni opozycji Swiatłany Cichanouskiej padło wiele gorzkich słów.

Z opowieści uczestników konferencji wynika, że wielu z nich decyzję o wyjeździe z kraju zmuszonych było podjąć błyskawicznie. Uwagę na to zwróciła zresztą sama Cichanouska, która podkreśliła, że przedsiębiorcy, którzy stawiają opór reżimowi, często padają ofiarami prześladowań.

– Białoruscy biznesmeni są więzieni na podstawie spreparowanych zarzutów, a następnie żąda się od nich ogromnych łapówek. Nie są w dodatku uznawani za więźniów politycznych, bo są prześladowani rzekomo z powodów ekonomicznych – mówiła Cichanouska.

Ucieczka z dwiema walizkami

Potwierdza to obecny na konferencji rozmówca „Wyborczej", który – prosząc o zachowanie anonimowości – opowiada: „Dostałem sygnał, że jestem obserwowany i że jeśli nie wyjadę, prawdopodobnie sfabrykują przeciwko mnie sprawę karną. Wyjechałem z dwiema walizkami, dostałem wizę humanitarną. Mogę pracować, ale trudno mówić o otwieraniu firmy, jeśli nie ma się zdolności kredytowej, a prowadzony na Białorusi biznes zupełnie nie wpisuje się w polski rynek. Chcę się uczyć i rozwijać, by w przyszłości wrócić do kraju z nowymi umiejętnościami".

Zarówno Swiatłana Cichanouska, jak i obecny na konferencji Franak Wiaczorka, jej doradca ds. międzynarodowych, podkreślali, że w najbliższych miesiącach sytuacja pozostających w kraju przedsiębiorców może się znacznie pogorszyć.

– Dług publiczny jest bardzo wysoki, a stopa refinansowania bardzo niska. Już wkrótce może dojść do wszczęcia kolejnych sfabrykowanych spraw karnych, biznesmeni będą masowo wtrącani do więzień albo zmuszani do wyjazdu z kraju – ostrzega Cichanouska.

Czy można być białoruskim przedsiębiorcą i pozostać przyzwoitym człowiekiem?

Ci, którzy wyjechali z kraju, mimo trudności związanych najczęściej z brakiem zdolności kredytowej po relokacji, a co za tym idzie – brakiem możliwości rozwoju lub założenia biznesu, wciąż debatują na temat przyszłości Białorusi.

Wadim Prokopiew, działacz społeczny i biznesmen, starał się odpowiedzieć na pytanie: Czy można być białoruskim przedsiębiorcą i pozostać przyzwoitym człowiekiem?

Przypomniał, że trudna sytuacja sektora prywatnego to nic nowego, zmieniła się jedynie skala. – Prywatny biznes zawsze był wrogiem reżimu, który boi się wszystkich obywateli pragnących niezależności. Dzisiaj to właśnie przedsiębiorcy są nadzieją dla nowej Białorusi, to oni będą ją rozwijać, kiedy przeminą ciemne czasy – mówił Prokopiew.

Robotnicy zapowiadają strajk. Ale kto weźmie w nim udział?

Położyć tym czasom kres chcą także robotnicy. Przywódca Białoruskiego Związku Robotniczego Siergiej Dylewski zaapelował w tym tygodniu do rodaków, by 1 listopada pozostali w domach – w kraju mają stanąć wszystkie zakłady pracy.

W opublikowanym na YouTubie oświadczeniu Dylewski przypomniał, że władze do tej pory nie wypełniły żadnego z postulatów wystosowanych latem 2020 r. przez robotników. Żądali oni wtedy m.in. zaprzestania terroru i przemocy, unieważnienia oficjalnych wyników wyborów prezydenckich [te odbyły się 9 sierpnia 2020 r., Aleksander Łukaszenka je sfałszował, pozostając u steru państwa na szóstą kadencję] i rozpoczęcia negocjacji z opozycją w celu przekazania władzy oraz uwolnienia więźniów politycznych.

„Władze nie spełniają naszych żądań. Tak dalej być nie może. Nadszedł czas, by robotnicy wzięli przyszłość w swoje ręce. Nie mamy prawa zwlekać, gdy nasi krewni, przyjaciele i współpracownicy są w więzieniach, gdy nasze matki i siostry, bracia i ojcowie umierają w przepełnionych szpitalach z powodu koronawirusa. Nie możemy patrzeć, jak oszalały obywatel rujnuje nasze firmy i gospodarkę kraju. Nie możemy pozwolić, by nasz kraj został sprzedany!" – apelował Dylewski.

W sukces strajku wątpią nie tylko politolodzy, ale i część działaczy opozycji. Gleb Sandros, działacz niezależnego ruchu „Ręce robotnicze", w wywiadzie dla redakcji "Current Times" wyjaśniał, że taka akcja nie ma dziś szans na powodzenie. Jego zdaniem Białorusini nie są gotowi, by otwarcie i aktywnie przeciwstawić się reżimowi, a sytuacja ekonomiczna w kraju nie jest jeszcze na tyle zła, by skłonić obywateli do wyjścia na ulice.

– Ludzie otrzymują stosunkowo dobre pensje, więc jest za wcześnie, by walczyć o chleb. To ślepy strzał. Może doprowadzić do kolejnej fali represji. Takie przedwczesne akcje prowadzą do utraty zaufania ze strony osób, które wciąż pozostają na Białorusi – mówił Sandros.