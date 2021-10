Czy wiemy, jak Austriacy czują się z tym, że restauracje i kawiarnie mogą odwiedzać tylko osoby zaszczepione? Czym kierują się Węgrzy, którzy popierają Viktora Orbána? A co o brexicie myślą Brytyjczycy, którzy z powodu braku rąk do pracy mają problem z dostępem do podstawowych produktów? Czy my, Europejczycy, wiemy wystarczająco dużo o sobie nawzajem?

A ponadto: jak często masz okazję porozmawiać o polityce z nieznaną ci osobą, która ma zupełnie inne poglądy niż ty? Choć internet teoretycznie daje nam możliwość porozmawiania z dowolną osobą na świecie, bańki ideologiczne oraz dominująca agresywna kultura dyskusji w internecie sprawiają, że w rzeczywistości trudno nam odbyć spokojną, dłuższą rozmowę z osobami o zupełnie odmiennych poglądach od naszych.