Czworo pracowników białoruskiego Press Clubu niespodziewanie wyszło w czwartek z więzienia. Uznani przez obrońców praw człowieka za więźniów politycznych Julia Słucka, Piotr Słucki, Ałła Szarko i Siergiej Olszewski spędzili osiem miesięcy za kratami. Toczyło się przeciwko nim postępowanie o „naruszenie przepisów podatkowych związanych z otrzymaniem dużych sum pieniędzy z zagranicy".

Nie oznacza to jednak, że sfabrykowana przeciwko działaczom z powodów politycznych sprawa została umorzona. Działaczy Press Clubu, organizacji zajmującej się prowadzeniem platformy edukacyjnej dla dziennikarzy, szkoleniami zawodowymi i wykładami dla przedstawicieli prasy, a także monitorowaniem lokalnych mediów pod kątem zgodności ze standardami dziennikarskimi, ułaskawił osobiście Aleksander Łukaszenka.

O łaskę trzeba prosić

Informację o ułaskawianiu czworga dziennikarzy potwierdzili działacze organizacji. Na oficjalnym koncie organizacji na Facebooku pojawiła się fotografia działaczek opuszczających areszt z podpisem: „Nasi Julia i Piotr Słuccy, Siergiej Olszewski i Ałła Szarko zostali uwolnieni! Po prawie 8 miesiącach uwięzienia zostali zwolnieni z aresztu na mocy ułaskawienia. Przekazujemy słowa wdzięczności wszystkim, którzy wspierali ich przez cały ten czas".

Zgodnie z obowiązującym na Białorusi prawem osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa podatkowego może zostać ułaskawiona, jeśli „dobrowolnie zrekompensowała wyrządzoną szkodę" oraz zwróciła się do prezydenta z prośbą o udzielenie prawa łaski. Każdy wniosek jest rozpatrywany najpierw przez specjalną komisję, a następnie – przez prezydenta.

Dziennikarze Press Clubu zostali osadzeni w areszcie pod koniec grudnia w ramach fali represji przeciwko mediom oraz organizacjom współpracującym z niezależnymi organizacjami zagranicznymi. Politolog Walerij Karbalewicz skomentował w grudniu aresztowanie członków Press Clubu tak: „To próba całkowitego stłumienia protestów. Reżim polityczny na Białorusi staje się coraz ostrzejszy. Wszyscy dziennikarze, ale też wszyscy obywatele, którzy są przeciwko Łukaszence, powinni przygotować się na to, że coś podobnego może im się przydarzyć. Władze się teraz mszczą, próbują zastraszyć społeczeństwo. Chcą też zapobiec nowym protestom. Dlatego starają się przejąć kontrolę nad wszystkimi mediami".

Dobra, ludzka władza

Próżno jednak upatrywać w niespodziewanym ułaskawieniu i uwolnieniu czworga białoruskich więźniów politycznych odwilży po roku terroru. Aleksander Łukaszenka wysyła opozycjonistom wyraźny sygnał, że na spokój mogą liczyć tylko ci, którzy się podporządkują. Oficjalnie sformułował to zresztą także na swoim nowym „obiektywnym, rzetelnym blogu" Roman Protasiewicz, jeden z zakładników białoruskiego reżimu, który pod kontrolą władz aktywnie udziela się w sieciach społecznościowych. „Czas wrogości mija. Przedstawiciele władz rozumieją to i są gotowi do dialogu. Warunek jest taki sam dla wszystkich. I najprostszy, jak to tylko możliwe. Wystarczy przyznać się do błędów i winy. Można narzekać na białoruskie przepisy i ich surowość, ale jeśli mieszkasz w kraju, zobowiązujesz się do ich przestrzegania" – tłumaczył Protasiewicz.

Uwolnienie członków Press Clubu skomentowała nieoficjalna zwyciężczyni ubiegłorocznych wyborów Swiatłana Cichanouska. Liderka białoruskiej opozycji napisała na swoim oficjalnym koncie w komunikatorze Telegram: „Uwolnienie każdej niewinnej osoby to dobra wiadomość. Ale musimy pamiętać, że naszym zadaniem jest nie pozwolić sobie i całemu światu uwierzyć, że uwolnienie kilku osób jest już rozwiązaniem kryzysu i dialogiem z narodem. Naszym zadaniem jest uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. To nie jest nawet 630 osób z list obrońców praw człowieka – to tysiące osób, bez winy zatrzymanych i skazanych. Nie pozwolimy, aby ich los stał się kartą przetargową w rękach reżimu".

Terror trwa

Niepokorni wciąż muszą liczyć się z represjami. 18 sierpnia w Mińsku służby przeprowadziły kolejną serię rewizji w domach dziennikarzy, tym razem pracujących dla agencji informacyjnej BiełaPAN. W efekcie strona internetowa redakcji została zablokowana, a redaktorka naczelna Irina Lewszina, były dyrektor Dmitrij Nowożiłow i księgowa Jekaterina Bojewa zostali aresztowani z powodu „rażącego naruszenia porządku". Z kolei z oświadczenia komitetu śledczego wynika, że agencja informacyjna dopuściła się też „złamania prawa podatkowego".

Nadal prześladowani są nie tylko dziennikarze. W środę białoruski sąd uznał za „ekstremistyczne" opozycyjne kanały w komunikatorze Telegram, których administratorzy publikowali na przestrzeni ostatniego roku dane siłowików biorących udział w pacyfikacji protestów. Tego samego dnia Centrum Ochrony Praw Człowieka „Wiasna" poinformowało, że funkcjonariusze KGB przeprowadzili rewizję u Tatiany Zelko, przewodniczącej organizacji emerytów "Nasze Pokolenie". Kobieta regularnie brała udział w Marszach Emerytów, podczas których starsi Białorusini wyrażali swój sprzeciw wobec dalszych rządów Aleksandra Łukaszenki.