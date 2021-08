Rządowa telewizja wyemitowała we wtorek wieczorem wywiad z Sofią Sapiegą, partnerką Romana Protasiewicza, byłego redaktora naczelnego opozycyjnego kanału informacyjnego Nexta, oskarżanego przez komitet śledczy m.in. o działalność terrorystyczną.

Obydwoje znajdowali się na pokładzie samolotu linii Ryanair, który – przelatując nad Białorusią – 23 maja został uprowadzony przez służby bezpieczeństwa i zmuszony do awaryjnego lądowania (oficjalną przyczyną miała być anonimowa informacja o bombie na pokładzie, ładunku jednak nie znaleziono). W efekcie zostali zatrzymani w Mińsku i oskarżeni m.in. o „organizację masowych zamieszek" i „poważne naruszenie porządku społecznego". Przyznali się do winy.

Po ponad dwóch miesiącach aresztu i zobowiązania się do współpracy ze śledztwem Sapiega, tak jak i Protasiewicz, zupełnie zmieniła narrację. Oficjalnie obydwoje nie wierzą w jakiekolwiek złe zamiary Aleksandra Łukaszenki...

Aleksander Łukaszenka podczas konferencji prasowej, Mińsk, 9 sierpnia 2021 r. Fot. Pavel Orlovsky/BelTA photo via APy

Opozycjoniści muszą teraz głosić prorządowe poglądy

„Na pokładzie samolotu nie było pracowników KGB. Za awaryjne lądowanie odpowiedzialni mogą być ludzie z otoczenia Romana Protasiewicza" – powiedziała we wtorek w rządowym programie Sapiega.

Do takich wniosków 23-letnia Rosjanka miała dojść wspólnie z partnerem, który zresztą oświadczył kilka tygodni wcześniej (w podobnym wywiadzie dla państwowych białoruskich mediów), że do lądowania doprowadził m.in. pracownik Nexty Jan Rudnik.

Przebywająca w areszcie domowym kobieta podkreśla też, że nie zastanawia się nad sytuacją, w której się znalazła, i że czuje się dobrze.

– Za wcześnie jeszcze, by mówić o planach na przyszłość i by w jakikolwiek sposób oceniać te wydarzenia. Być może będę w stanie zagłębić się w to wszystko za jakiś czas. Teraz jest znacznie lepiej niż na początku – tłumaczyła.

Swego czasu Sofię, studentkę prawa międzynarodowego na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie, białoruskiej uczelni działającej na emigracji z uwagi na prześladowania ze strony reżimu, oglądać można było w nagraniu przygotowanym przez służbę bezpieczeństwa. Zrezygnowana recytowała wyuczony tekst, przyznając, że podawała w internecie prywatne dane funkcjonariuszy białoruskich służb specjalnych, odpowiedzialnych za pacyfikację antyrządowych protestów.

Dopiero miesiąc później Sapiega i Protasiewicz zostali przeniesieni z aresztu KGB do domowego. Ze zdjęć i nagrań publikowanych przez anonimowych białoruskich blogerów wynika, że Sofia miała okazję m.in. spotkać się ostatnio z rodzicami, a nawet pójść z nimi na obiad w restauracji, zaś z Romanem – w towarzystwie kamer rządowych mediów – spacerowała po parku.

Mimo że Sofia Sapiega posiada rosyjskie obywatelstwo, władze Federacji Rosyjskiej nie zdecydowały się na większe zaangażowanie w jej sprawie. Bez sprzeciwu przyjęły oświadczenie szefa białoruskiego MSZ Uładzimira Makieja, który 31 maja oznajmił, że proces Sapiegi odbędzie się na Białorusi.

Protasiewicz wykorzystywany przez propagandę

Romana Protasiewicza Mińsk już kilkakrotnie wykorzystywał w propagandowych celach.

Na początku bloger – z prowizorycznie zamaskowanymi śladami pobicia – zapewniał w opublikowanym przez służby nagraniu, że czuje się świetnie i że przyznaje się do winy. Następnie zaś udzielił wywiadu państwowej telewizji, w którym mówił, że „szanuje Aleksandra Łukaszenkę za jego siłę".

W połowie czerwca, podczas oficjalnej konferencji, oznajmił m.in., że „bezpieczniej czuje się w areszcie, pod ochroną służb, niż na wolności" i że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów, więc „zrobi wszystko, by pomóc teraz swojej ojczyźnie".

Z wypowiedzi Protasiewicza wynika, że osobiście i bez jakiegokolwiek nadzoru prowadzi też swoje nowe konto na Twitterze. W większości wpisów zaprzecza doniesieniom niezależnych mediów o terrorze i represjach.

„Nie mam żadnych ograniczeń. Mieszkam z Sofią w domu za miastem, mogę spacerować po ogrodzie" – pisze Protasiewicz.

Nierzadko powołuje się też na wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki. Ostatnio – na słowa, które padły w poniedziałek, podczas ośmiogodzinnej konferencji prasowej prezydenta. Łukaszenka oświadczył na niej: „Protasiewicz jest praktycznie wolnym człowiekiem. Chciał komputer. Na Boga, żaden problem, niech ma. Niech pracuje, nie ma problemu".

„Tak sobie żyję" – skomentował Protasiewicz.