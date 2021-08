Stan wyjątkowy ogłoszono w poniedziałek w czterech przygranicznych obszarach administracyjnych: w okręgu lucyńskim, w obwodzie krasławskim, w regionie Augsdaugava i w mieście Dyneburg.

Łotewski rząd poparł to posunięcie jednogłośnie, by powstrzymać napływ migrantów, zamykając tym samym granicę z Białorusią na trzy miesiące, do 10 listopada.

Łukaszenka sprzyja "wycieczkom" do Europy

Na europejskim pograniczu Białorusi nie ustaje kryzys migracyjny. Aleksander Łukaszenka - w ramach odwetu za unijne sankcje - osłabia graniczne kontrole i sprzyja "wycieczkom" do Europy, by zdestabilizować sytuację w krajach UE.