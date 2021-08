Decyzja o wprowadzeniu sankcji zapadła po spotkaniu prezydenta Bidena z przywódczynią białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską, która przekazała stronie amerykańskiej listę białoruskich oligarchów wspierających reżim oraz przedsiębiorstw służących praniu pieniędzy.

Jak zaznaczył amerykański resort finansów, sankcje zostały wprowadzone w rok po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach, które wywołały masowe protesty białoruskiego społeczeństwa i represje ze strony władzy. USA nie wykluczają kolejnych sankcji sektorowych, które obejmą całe gałęzie przemysłu. Rozmawiała o nich Cichanouska z Bidenem, a podobne działania wprowadziła już Unia Europejska.

Sankcje wobec Narodowego Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego zostały wprowadzone, bo nie był on w stanie zapewnić bezpieczeństwa sportowcom. Za przykład posłużyła sprinterka Kryscina Cimanouska, która za to, że krytykowała decyzje sztabu szkoleniowego, miała być siłą odtransportowana do Mińska. Ostatecznie otrzymała ona wizę humanitarną w Polsce.

Białoruski Komitet Olimpijski uważany jest też za organizację, która obchodzi sankcje i służy do prania brudnych pieniędzy.

Do sankcji dołączają Kanada i Wielka Brytania

Wśród przemysłowców, których dotknęły sankcje USA, są baron naftowy Mikałaj Warabiej i właściciel zakładów tytoniowych Alaksiej Aleksin. Ponadto USA napiętnowały zarejestrowane na Cyprze spółki serbskiego biznesmana Nebojszy Karicia, który współpracuje z reżimem Łukaszenki.

Na liście objętych sankcjami znalazły się też dwie kolejne firmy państwowe - gigant przemysłu potasowego Biełaruskalij oraz Grodzieńska Fabryka Tytoniowa "Niemen". Restrykcjami objęto również byłych i obecnych szefów tych firm. Takie same sankcje wprowadziły w porozumieniu z USA, Kanadą i Wielką Brytanią.

Sankcje objęły również osoby zamieszane w zmuszenie do lądowania samolotu Ryanair z Aten do Wilna, na którego pokładzie znajdował się aresztowany dziennikarz Raman Pratasiewicz i jego partnerka Sofia Sapiega.

Wprowadzenie sankcji oznacza zamrożenie wszystkich aktywów na terenie USA (oraz Kanady i Wielkiej Brytanii), zakaz przeprowadzania transakcji z osobami i podmiotami z USA oraz korzystania z pośrednictwa jakichkolwiek amerykańskich firm i systemów finansowych.

- Odpowiedzialnością wszystkich, którzy dbają o prawa człowieka, wolne i uczciwe wybory i wolność słowa, jest sprzeciwianie się tym represjom - oznajmił prezydent Biden.