Minął rok od wyborów prezydenckich i wybuchu najbardziej masowych protestów w historii kraju. Białoruska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła wtedy, że po raz szósty zwycięzcą został Aleksander Łukaszenka, zdobywając w pierwszej turze rzekomo 80 proc. głosów. W poniedziałek 9 sierpnia w Mińsku odbyła się z tej okazji rocznicowa konferencja prasowa z udziałem Aleksandra Łukaszenki.

Z informacji „Puli pierwszego", kanału w komunikatorze Telegram prowadzonego przez urzędników administracji prezydenta, wynika, że akredytowano na nią zarówno propagandowych dziennikarzy, jak i niezależne zagraniczne media, m.in. CNN.

Aleksander Łukaszenka: "Wrosłem w ten kraj, a on we mnie"

Wypowiedzi Łukaszenki nie pozostawiają wątpliwości: nie zamierza się cofnąć.

Wbrew składanym obietnicom w najbliższym czasie nie planuje oddania władzy, chce natomiast kontynuować walkę z „finansowanym przez Zachód" społeczeństwem obywatelskim. Sankcje i apele Europy i USA uznaje za bezpodstawną wrogość i ingerencję w wewnętrzne sprawy Białorusi.

- Wrosłem w ten kraj, a on we mnie. Nie rozumiem, jak można przejść na emeryturę albo zacząć zajmować się innymi rzeczami - oświadczył Łukaszenka.

Dodał, że ci, którzy myślą, iż odejdzie w ciągu najbliższego roku, są „skończonymi idiotami". Nie zamierza wyznaczać następcy; oznajmił, że jest co najmniej 15-20 polityków podobnych do niego, którzy byliby w stanie piastować urząd prezydenta.

- Białorusini sami sobie wybiorą - zapewnił.

09.08.2021, Białoruś, Mińsk. Aleksander Łukaszenka podczas konferencji prasowej w rocznicę wyborów prezydenckich 2020 r. Andrei Stasevich/BelTA photo via AP

Łukaszenka chwali Stalina

Jeśli jednak doszłoby do zmiany na prezydenckim fotelu, Łukaszenka nie zamierza pozwolić, by ktoś inny posiadł władzę taką jak on. Podkreślił, że „nie wolno przekazać nowemu prezydentowi władzy przy obowiązującej konstytucji".

- Nasza konstytucja jest naprawdę autorytarna. A nie wiemy przecież, kto będzie następnym prezydentem i jak mógłby to wykorzystać - tłumaczył Łukaszenka.

Nie krył sympatii do Stalina.

- Józef Stalin, dzięki mu ogromne, zasłużył na pomnik. Rozwiązał ten problem [aneksji zachodniej Białorusi] jeszcze przed wojną. Gdyby nie 17 września 1939 r., nie byłoby Białorusi. To jest święte święto dla nas - oznajmił.

09.08.2021, Białoruś, Mińsk. Konferencja prasowa Aleksandra Łukaszenki Andrei Stasevich/BelTA photo via AP

Wszystkiemu winien Zachód

Jego zdaniem władze nie stosowały represji wobec obywateli, a jedynie wobec „opłacanych przez Zachód bandytów z amerykańskich i europejskich służb specjalnych".

Zaprzeczył również informacjom o prześladowaniu niezależnych mediów i organizacji.

- Pole czyścimy tylko z kłamiących szkodników - zaznaczył, odpowiadając na pytanie dziennikarzy CNN o terror w kraju.

Wyśmiał też pytania o więźniów politycznych, których zdaniem władz w ogóle nie ma, podobnie zresztą jak pytania o tortury, znęcanie się nad zatrzymanymi i brutalną pacyfikację protestów.

- Na jakiej podstawie uznano ich za więźniów politycznych? Wybuchy podczas akcji nie były winą siłowików, tylko protestujących. A pobicia? Ci ludzie zarobili na ulicy, zanim trafili do aresztów, po co ktokolwiek miałby ich torturować? - mówił Łukaszenka.

Pytany przez zagranicznych dziennikarzy Łukaszenka agresywnie sugerował, że to USA, Wielka Brytania i Unia Europejska są odpowiedzialne za przemoc i terror na Białorusi, której niezależność i suwerenność starały się rzekomo zniszczyć. Zaś nakładane na kraj sankcje mogą doprowadzić do kolejnego konfliktu, który określa on mianem „trzeciej wojny światowej".

Do negocjacji jest w stanie zasiąść, o ile zachodnie kraje przestaną mu stawiać jakiekolwiek warunki.

Opozycjoniści: „Idźcie ku wolności!"

W tym samym czasie przebywająca na emigracji przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska uczestniczyła w innej konferencji z okazji rocznicy wybuchu protestów. Nieoficjalna zwyciężczyni wyborów prezydenckich 9 sierpnia 2020 r. - powołując się na dane niezależnych obserwatorów z organizacji Gołos - oświadczyła, że co najmniej 56 proc. obywateli głosowało „za zmianami".

- Wszystko, co dzieje się od tamtego czasu, pokazuje, że zmiany te zaszły już w umysłach i sercach Białorusinów. Jedyną osobą, która tego nie rozumie, jest ten, który przegrał wybory. Minął rok. Cena, którą Białorusini płacą za to, że ten człowiek utrzymuje władzę, jest ogromna - podkreśliła Cichanouska.

Dodała, że niezależnie od tego, ile czasu i sił trzeba będzie poświęcić na wspólną drogę ku wolności, jest gotowa przejść ją razem z rodakami.

Otuchy Białorusinom walczącym o zmianę władzy i wolne wybory dodali także dwaj niedoszli kandydaci na urząd prezydenta, uwięzieni jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.

Były bankier Wiktar Babaryka, odbywający obecnie karę 14 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome „oszustwa podatkowe i wyłudzenie łapówki", przekazał za pośrednictwem adwokata następujące słowa: "Nigdy nie chciałem zostać i mieszkać na Białorusi tak bardzo jak teraz. I chociaż od 18 czerwca ubiegłego roku [dzień, w którym został zatrzymany przez siły bezpieczeństwa] nie widziałem swojego kraju, wiem, że wizję przyszłej Białorusi, którą mam w głowie, podziela wiele osób".

Z kolei słynny opozycyjny bloger Siarhiej Cichanouski, mąż Swiatłany, któremu grozi kara 15 lat więzienia, nawołuje: „Idźcie ku wolności!".

Ponad 600 więźniów politycznych

W ciągu ostatniego roku przeciwko pokojowo protestującym Białorusinom prokuratura i komitet śledczy wszczęły 4691 spraw karnych określanych przez obrońców praw człowieka jako polityczne.

Każdego dnia rośnie liczba więźniów politycznych. Centrum Ochrony Praw Człowieka „Wiasna" (działające mimo oficjalnej likwidacji) informuje, że jest ich już ponad 600.

W ciągu ubiegłego roku straciło życie co najmniej 12 osób działających na rzecz opozycji lub biorących udział w protestach. Często miało to miejsce w tajemniczych, niewyjaśnionych okolicznościach.

Ani jeden funkcjonariusz czy inny przedstawiciel reżimu nie został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny.