Andriej Jelisiejew - politolog, analityk, dyrektor centrum analitycznego EAST, ekspert iSANS (International Strategic Action Network for Security).

***

9 sierpnia 2020 na Białorusi doszło do wyjątkowego wydarzenia nie tylko w skali tego kraju, ale też w najnowszej historii Europy: jeden z najdłużej rządzących na świecie przywódców, Aleksander Łukaszenka, został w wyborach pokonany przez przeciwniczkę bez jakiegokolwiek doświadczenia w działalności publicznej i politycznej.

Los sprawił, że Swiatłana Cichanouska, zupełnie tego nie planując, stała się człowiekiem-symbolem. Ze względu na uwięzienie dwóch najpopularniejszych opozycyjnych kandydatów na urząd prezydenta, wśród których znalazł się jej mąż, Cichanouska była zmuszona do działania w bardzo niesprzyjających warunkach. Krótka kampania wyborcza przebiegała w niezwykle represyjnej atmosferze.

REKLAMA

Białorusini udowodnili, że są pełnoprawnym narodem, który ceni demokratyczne wartości i chce zaprowadzić w swoim kraju praworządność. Dla Łukaszenki sukces Cichanouskiej okazał się podwójnym ciosem, gdyż jego zdaniem, i zgodnie z jego systemem wartości, Białorusini nie byli gotowi, by oddać głos nie dość, że na kandydata opozycji, to jeszcze zarazem na kobietę.

Jednym z najważniejszych powodów mobilizacji Białorusinów do udziału w protestach 2020 r. było podejście Łukaszenki i całego aparatu państwowego całkowicie podporządkowującego się jego osobistym poglądom i życzeniom do epidemii koronawirusa. Białoruskie władze uciekły się do najgorszych sowieckich praktyk, stosując cenzurę, propagandę i manipulację, a także dopatrując się wszędzie teorii spiskowych. Wszystko po to, by zbagatelizować epidemię i wiążące się z nią niebezpieczeństwo.

Białoruskie władze nadal utajniają statystyki dotyczące liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa w ubiegłym roku. Analizując dane przedstawiające liczbę zgonów w ubiegłym roku można stwierdzić, że Białoruś jest krajem, który w czasie pandemii ucierpiał w Europie najbardziej. Nie przeszkadza to jednak państwowym mediom informować o "katastrofie" z koronawirusem w Polsce, na Litwie i w innych krajach zachodnich.

40 tysięcy zatrzymań i teatr absurdu

Świetny wynik Swiatłany Cichanouskiej w wyborach okazał się jednak tylko symbolicznym zwycięstwem. Mimo miażdżącej przewagi oponentki, Łukaszenka przypisał sobie 80 proc. głosów, nakazał aparatowi bezpieczeństwa stłumienie protestów i zaapelował do Kremla o wsparcie informacyjne, polityczne i ekonomiczne.

REKLAMA

W ciągu ostatniego roku - według działaczy na rzecz praw człowieka - na Białorusi aresztowano ponad 40 tys. osób. Gdybyśmy chcieli dokonywać proporcjonalnych porównań, by oddać w pełni skalę tych represji, to tak jakby w Polsce bezprawne areszty i zatrzymania objęły 150 tys. ludzi.

Ponad 600 Białorusinów jest uznawanych dzisiaj za więźniów politycznych, a liczba ta stale rośnie. Rośnie też liczba osób, które białoruskie władze uznały za "terrorystów". Są ich już dziesiątki, wśród nich także blogerzy i emeryci.

W zeszłym miesiącu prokurator generalny Białorusi Andriej Szwed poinformował, że prokuratura wszczęła ponad 4200 spraw karnych "związanych z terroryzmem i ekstremizmem". Te ostatnie obejmują m.in. krytyczne komentarze wobec funkcjonariuszy milicji albo urzędników w sieciach społecznościowych.

Walka z głosami krytycznymi wobec reżimu przeistoczyła się w teatr absurdu; humor i zaradność Białorusinów zaczęły być karane wysokimi grzywnami i aresztowaniami. Wywieszane na balkonach pranie w biało-czerwono-białych barwach, lepione zimą bałwany z napisem "Żywie Biełaruś!", czy ubrania z biało-czerwono-białymi elementami zaczęły być traktowane przez białoruskie sądy jako „nielegalne protesty".

Te sprawy mogłyby budzić śmiech, gdyby nie surowe warunki odbywania kary za taką kreatywność. Działacze na rzecz praw człowieka udokumentowali setki przypadków tortur wobec pokojowych demonstrantów i więźniów politycznych. Powszechną praktyką w aresztach i więzieniach jest celowe umieszczanie więźniów w celach z osobami chorującymi na koronawirusa.

Trzy kluczowe filary reżimu Łukaszenki

Mimo poważnych wewnętrznych problemów i przyszłych trudności finansowych, które definitywnie nastąpią, m.in. w związku z zachodnimi sankcjami, trzy kluczowe filary, na których opiera się dzisiaj Łukaszenka, pozostają niezachwiane. Stanowią je: struktury siłowe, tzw. pion władzy i Kreml.

Organy ścigania doświadczyły odpływu pracowników. Wielu było rozczarowanych Łukaszenką, ale mimo to aparat siłowy pozostał pod jego kontrolą. Z kolei pion władzy, czyli szefowie miast, okręgów i regionów, którzy nie są na Białorusi wybierani, ale mianowani przez administrację prezydenta, również nie zdobyli się na odejście od Łukaszenki. Lokalni urzędnicy są ściśle kontrolowani przez służby specjalne i osobistych asystentów Łukaszenki z szeregów wojskowych. Wreszcie, Kreml nadal wspiera Łukaszenkę politycznie, finansowo i informacyjnie.

Zaraz po wyborach rosyjskie media, wciąż dość popularne na Białorusi, zaczęły przedstawiać Łukaszenkę jako zwycięzcę wyborów, twierdząc przy tym, że za protestami stoją polskie służby specjalne, agresywny Zachód i kontrolowana przez niego Ukraina. Pracownicy rosyjskich propagandowych mediów zastąpili nawet na kilka miesięcy białoruskich dziennikarzy i redaktorów, którzy w ramach protestu odeszli z pracy.

Cel Moskwy: trwałe podporządkowanie Białorusi

Głównym nierozwiązanym problemem dla Łukaszenki jest gospodarka. Bez znaczącego wsparcia ze strony Rosji załamanie finansowe Białorusi jest nieuniknione. Tak długo, jak Moskwa jest gotowa wspierać Łukaszenkę, mimo jego minimalnego poparcia w kraju, może on nadal sprawować władzę siłą.

Rosyjscy przywódcy nie robią tego za "dziękuję". Sami potrzebują bowiem ścisłej kontroli wojskowo-politycznej nad Białorusią. Kreml domaga się od Łukaszenki jeszcze większych ustępstw w sferze wojskowej i podpisania dużego pakietu umów integracyjnych, które pozbawią Białoruś niezależności w sprawach wewnętrznych i zagranicznych. Moskwa nalega na dostosowanie białoruskiego ustawodawstwa w niemal wszystkich sferach do rosyjskiego.

Jeśli odwoływać się do perspektywy historycznej, to za bliską analogię może posłużyć podporządkowanie ziem białoruskich Kodeksowi Prawa Imperium Rosyjskiego po zniesieniu Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1840 r. W tym przypadku Białoruś zamieni się w coś, co można nazwać Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką bis, z tym że jeszcze bardziej zależną od Moskwy, a Łukaszenka może utargować dalsze pozostanie u władzy, a nawet późniejszy transfer dynastyczny na rzecz syna.

W sumie, rok po wyborach, sytuacja na Białorusi pozostaje niepewna i trudna do przewidzenia. Z jednej strony przyspieszenie wydarzeń i zbieg okoliczności, które mogą krytycznie wstrząsnąć jednym z głównych filarów władzy Łukaszenki, może dać Białorusinom szansę na długo oczekiwany demokratyczny zwrot. Z drugiej, porozumienie Łukaszenki z Kremlem w sprawie nowego modelu stosunków Mińska z Moskwą może zakonserwować obecny stan na długi czas.

Konserwacja obecnej sytuacji na Białorusi będzie oznaczać nieuniknioną degradację społeczno-gospodarczą i jeszcze intensywniejszą emigrację białoruskich specjalistów z różnych dziedzin do Polski i innych krajów zachodnich.

Scenariusz BSSR-bis oznaczałby dla Polski przekształcenie Białorusi w coraz bardziej nieprzewidywalnego sąsiada. Białoruskie władze od wielu miesięcy próbują stwarzać trudności Litwie z pomocą tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu. Zakres innych możliwych środków nacisku Białorusi na sąsiednie kraje UE i Ukrainę ograniczony jest tylko wyobraźnią Łukaszenki i jego rosyjskich doradców.