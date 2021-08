Dla milionów Białorusinów punktem odniesienia stał się moment, w którym w dotychczas pokornym, milcząco godzącym się na wszystko społeczeństwie coś ostatecznie pękło i na zawsze się zmieniło.

Miało na to wpływ kilka czynników. Spotykani w Mińsku Białorusini mówili mi o złamaniu przez państwo umowy społecznej, o gniewie i bezradności z powodu braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony władz podczas szalejącej w kraju epidemii koronawirusa, o zmęczeniu rządami aroganckiego dyktatora traktującego Białoruś jak swój folwark, a Białorusinów – jak poddanych.

Rok temu o tej porze nikt nie spodziewał się jeszcze jednak, że za próbę zabrania głosu, odzyskiwanego przez społeczeństwo obywatelskie po dekadach milczenia, reżim ukarze Białorusinów represjami, prześladowaniami i terrorem porównywalnym jedynie z tym, którego doświadczali ich przodkowie za czasów Stalina.

Mimo brutalnych działań aparatu władzy Białorusini czuli się silni, bo – po raz pierwszy od lat – w pełni zjednoczeni. I jak nigdy wcześniej solidarni ze sobą, w opozycji do reżimu i władzy.

Atmosfera festynu na ulicach miast wiążąca się z wiarą w możliwość obalenia dyktatora panowała nawet w czasie, kiedy faktyczna zwyciężczyni wyborów prezydenckich Swiatłana Cichanouska, zastraszona przez KGB, wyjechała już z kraju, areszty zaczęły zapełniać się pierwszymi zatrzymanymi, a na chodnikach każdego dnia przybywało śladów zaschniętej krwi, bo służby porządkowe nie nadążały z ich usuwaniem.

Białorusini wierzyli. Pokonując swój strach, niemal każdego dnia wychodzili na ulice miast w całym kraju, gdzie czekali na nich uzbrojeni, agresywni funkcjonariusze bezpieki. Zamiast broni – w rękach nieśli kwiaty i transparenty: "Tchórzostwo ojców – niewolnictwo dzieci", "Za wolność!", "Uczciwe wybory!". Zwracali się do mundurowych, by ci przeszli na stronę narodu. Bezskutecznie.

Młodzi, starzy, studenci, kobiety, dziennikarze - wszyscy traktowani byli przez funkcjonariuszy jak żywy cel. Granatami hukowymi, śrutem, gumowymi kulami i pałkami traktowano wszystkich, byleby tylko uciszyć tłum, oczyścić ulice, "zaprowadzić porządek".

Mimo to każde następne starcie, łapanka, informacje o torturach w więźniarkach, w aresztach i na komendach milicji czy o ofiarach śmiertelnych stawały się kolejnym powodem, by ponownie, mimo rosnącego zagrożenia, wyjść z domu z biało-czerwono-białą flagą i wykrzyczeć na centralnym placu miasta "Odejdź!", "Zmiany!", "Wierzymy, możemy, zwyciężymy!" czy "Żywie Biełaruś!". Na bezprecedensową przemoc Białorusini reagowali szokiem i bólem. Nie rodziła ona jednak w nich agresji, odpowiadali na nią okazywanym sobie wzajemnie dobrem i pomocą, jeszcze większą wzajemną solidarnością. Niemal każdy mój rozmówca podkreślał przy tym, że jeśli rewolucja, to tylko pokojowa.

Mówił o tym m.in. Aleś Bialacki, obrońca praw człowieka, szef białoruskiego Centrum Ochrony Praw Człowieka "Wiasna" także w momencie, kiedy informował mnie w trzecim tygodniu protestów, że posiada twarde dowody na tortury wobec setek zatrzymanych za udział w pokojowych protestach. Mówił o tym też Jan, bohater jednego z moich białoruskich reportaży, który po zatrzymaniu w centrum Mińska został brutalnie pobity i skatowany przez funkcjonariuszy OMON-u. Mówiła o tym Marija Kalesnikawa, jedna z najbardziej rozpoznawalnych działaczek opozycji przebywająca obecnie od jedenastu miesięcy w białoruskim więzieniu.

Rok temu wszyscy patrzyliśmy na Białorusinów z podziwem, obserwując ich inspirujące, pokojowe demonstracje, w których – po raz pierwszy w historii kraju – brały udział setki tysięcy obywateli. Uczyliśmy się od nich solidarności i woli walki o demokrację. Warto przypomnieć sobie wyniesioną z tych lekcji naukę i nie zaprzepaścić jej. Warto zdać sobie sprawę, że na jeszcze większy podziw i uznanie Białorusini zasługują dzisiaj, w dobie represji i terroru trudnych do wyobrażenia sobie w XXI w. w Europie.

Każdego dnia podporządkowani reżimowi sędziowie ogłaszają niesprawiedliwe wyroki, na lata wtrącając do więzień niewinnych ludzi występujących w imieniu wolności.

Ale ci ludzie, po miesiącach pobytu w nieludzkich warunkach panujących w aresztach śledczych, są w stanie – jak Ilja Trachtenberg, student skazany na 2,5 roku więzienia za udział w studenckich protestach – powiedzieć w ostatnim słowie na sali sądowej:

"Wysoki sądzie, mam swoje poglądy. Pozostanę wolnym człowiekiem, bo jestem w stanie myśleć i samodzielnie podejmować decyzje. Ta sprawa karna jest sprawą polityczną. Otwarcie wyraziłem swoje poglądy, chciałem zmian w moim kraju. Jeśli wysoki sąd uważa to za przestępstwo, jestem gotów nazwać siebie przestępcą".