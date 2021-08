Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) poinformował, że białoruscy trenerzy Artur Szymak i Jury Majsewicz opuścili igrzyska Tokio 2020.

Białoruskie władze twierdzą, że Cimanouska została usunięta z drużyny narodowej z powodu jej stanu emocjonalnego. Ale biegaczka twierdzi, że to nieprawda, a prawdziwym powodem jest jej post na Instagramie, w którym opowiadała o zaniedbaniach trenerów.

Białoruska lekkoatletka od niedzieli, kiedy odmówiła wejścia na pokład samolotu lecącego do Mińska, przebywała na terenie polskiej ambasady w Tokio. W środę poleciała do Wiednia, a zaraz potem przyleciała z Austrii do Warszawy na pokładzie samolotu LOT. Kryscina Cimanouska i jej mąż Arseń Zdaniewicz otrzymali polskie wizy humanitarne.