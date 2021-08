2 ZDJĘCIA Kryscina Cimanouska ze względów bezpieczeństwa poleciała do Wiednia. Na zdjęciu: Cimanouska na lotnisku Tokio Narita (Fot. Kyodo News via AP)

Zobacz zdjęcia (2)

Mnożą się hipotezy, dlaczego Kryscina Cimanouska poleciała najpierw do Wiednia, skąd ma się udać do Warszawy. MSZ na razie nie podaje w tej sprawie szczegółów. Tymczasem kolejni białoruscy sportowcy zapowiadają, że nie wrócą do kraju.