W środę rano białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska poleciała z Tokio do Wiednia. Wcześniej białoruscy urzędnicy próbowali siłą wywieźć ją z igrzysk olimpijskich po tym, jak publicznie oburzyła się, że ma wystartować w biegu, do którego nie była przygotowana. Sprinterka oświadczyła, że uważa powrót na Białoruś za niebezpieczny i otrzymała azyl polityczny w Polsce.

Od poniedziałku lekkoatletka przebywała na terenie polskiego konsulatu w Tokio. - "Dziś rano w moim biurze odbyła się dobra rozmowa z Panią Krysciną Cimanouską. Ma się dobrze i dziękuje nam wszystkim za wyciągnięcie pomocnej dłoni przeciwko tym, którzy nie życzą jej dobrze. To wspaniałe uczucie dla dyplomaty, gdy próbuje pomóc komuś, kto pilnie potrzebuje wsparcia" - napisał we wtorek na Twitterze ambasador Polski w Japonii Paweł Milewski.

Zakładano, że wejdzie na pokład samolotu lecącego do Warszawy, ale w ostatniej chwili lekkoatletka zmieniła plany i wyleciała do Austrii. BBC pisze, że było to spowodowane względami bezpieczeństwa. Z kolei PAP twierdzi, że decyzję w tej sprawie mieli podjąć wspólnie z Cimanouską pracownicy polskiego konsulatu, którzy towarzyszyli białoruskiej lekkoatletce w drodze na międzynarodowe lotnisko Narita.

Na lotnisku Cimanouska nie rozmawiała z czekającymi na nią dziennikarzami. Szybko zniknęła w strefie VIP. Towarzyszyło jej wielu urzędników.

Z informacji fundacji wspierających sportowców represjonowanych na Białorusi za poglądy wynika, że Kryscina Cimanouska po przylocie do Wiednia złoży wniosek o azyl w Niemczech lub w Austrii. Do ojczyzny nie wróci. Lekkoatletka trenuje w Austrii i tam też rezyduje jej trener.