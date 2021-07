Chodzi o słynny lot FR4978 z Aten do Wilna, który został przerwany, a samolot przymuszony do lądowania w Mińsku. Powodem lądowania miała być bomba umieszczona na pokładzie. Bomby w samolocie nie było, był za to białoruski opozycjonista Roman Protasiewicz, który natychmiast po lądowaniu został zatrzymany przez białoruskie służby.

Część mediów podawała wówczas, że aby zmusić samolot do lądowania na mińskim lotnisku, pilotom boeinga 737 grożono zestrzeleniem. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała po fakcie stanowisko, w którym mogliśmy przeczytać, iż incydent mógł stanowić naruszenie konwencji chicagowskiej (konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym). Wydarzenie zostało określone „aktem państwowego terroryzmu".