"Prowadząc wobec nas i Rosji, a także Chin wojnę hybrydową, Europejczycy nie tylko tworzą punkt zapalny. Oni dążą do wybuchu trzeciej wojny światowej" – oświadczył Łukaszenka w rozmowie ze Sky News Arabia, której fragmenty co emituje również białoruska telewizja państwowa.

Działania polityków europejskich nazwał "szaleństwem" wynikającym z faktu, iż "Unia Europejska, a przede wszystkim Europa Zachodnia to kraje kolonialne". – Relacje USA z krajami europejskimi to relacje gospodarza z podporządkowanymi koloniami – powiedział. – Nawet prości ludzie to teraz rozumieją.