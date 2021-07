W zeszłym roku litewscy pogranicznicy zatrzymali na granicy z Białorusią 81 osób bez ważnych dokumentów; w poprzednich latach bywało ich od 46 do 104. Ale tylko w pierwszej połowie bieżącego roku zatrzymano 672, a w ciągu pierwszego tygodnia lipca przybyło dodatkowo jeszcze 779. Litwa ogłosiła stan wyjątkowy, na granicy pojawiły się oddziały Frontexu, unijnej służby granicznej. Wzrosła także liczba zatrzymań na granicy polsko-białoruskiej: było ich w ciągu ubiegłego roku 114, a w pierwszej połowie obecnego - już 144.

- Używanie migrantów jako broni, wypychanie ludzi w kierunku granic jest nieakceptowalne, a właśnie to ma miejsce na granicy (Białorusi) z Litwą i Polską - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell i wezwał Białoruś, by „przestrzegała swych międzynarodowych zobowiązań".

Na to jednak szanse są niewielkie: Białoruś uruchomiła bezpośrednie połączenia ze Stambułem i Mińskiem, a pasażerowie dostają wizy na miejscu. Następnie czekają w punktach przerzutowych na sygnał do wymarszu przez granicę; białoruscy pogranicznicy im pomagają.

- Nikogo nie będziemy zatrzymywać – oznajmił Aleksander Łukaszenka. – W końcu to nie do nas przyjechali. Wszyscy zmierzają do oświeconej, ciepłej, przytulnej Europy.

REKLAMA

Białoruski dyktator, który swój kraj przeciąga akurat w odwrotnym kierunku, nie krył zresztą i wcześniej swoich zamiarów. Gdy UE wprowadziła sankcje w odpowiedzi na porwanie samolotu wiozącego Romana Protasiewicza, stwierdził: „Powstrzymywaliśmy migrantów i narkotyki – teraz sami będziecie ich łapać i je łykać".

Zrównanie ludzi, którzy z różnych powodów usiłują się dostać do Europy, by ocalić życie – a choćby je poprawić – z narkotykami jest haniebne. Ludzie uciekają przed zagrożeniem, narkotyki zagrożeniem są. Ale podobnie groźne tony zabrzmiały w wypowiedzi Borrella. Co to właściwie znaczy „używanie migrantów jako broni"? Kto ich tak używa i w kogo ta broń jest wymierzona?

Metoda na niepokornych

Jest rzeczą oczywistą, że nagłe przybycie na terytorium jakiegoś państwa znacznej liczby cudzoziemców wiąże się zawsze z kłopotami i kosztami. Prawo międzynarodowe rozróżnia uchodźców, czyli tych, którzy szukają schronienia, bo mają „uzasadnione podstawy", by się obawiać o swoje życie z powodu doznanych w swoim kraju prześladowań – i wszystkich innych. Tym pierwszym, o ile podstawy się potwierdzą, każde państwo winne jest udzielić schronienia. Pozostałym, w tym także zwykłym ofiarom wojny, schronienia udzielić może, lub nie, wedle uznania. Na ogół nie udziela, bo koszty i kłopot.

Tymczasem średnia długość życia w nadal targanym konfliktami Iraku to dziś 71 lat, ale już w Finlandii 82. Nawet na Litwie 76. Gdzie wolelibyście wychowywać swoje dziecko?

To oczywiście nie znaczy, że Finlandia czy Litwa lub Polska mają prawny obowiązek przyjąć z tego powodu choćby niektórych Irakijczyków. Ale w Polsce, z której w latach 80. XX w. wyjechał milion ludzi – i wcale nie wszyscy z krwawych kazamatów bezpieki – takie irackie motywacje powinny być zrozumiałe.

REKLAMA

Tych polskich migrantów też przecież władza użyła jako broni, narażając na kłopoty i koszty Austrię, NRF, Belgię czy Francję. I przy okazji pozbywając się potencjalnych wichrzycieli, którzy gdyby nie wyjechali, mogliby narobić jej samych kłopotów i przysporzyć kosztów. Na decyzję o wyjeździe w nieznane decydują się wszak aktywni i odważni.

Żart Fidela Castro

Tuż przed Jaruzelskim na pomysł takiego użycia zdesperowanych ludzi wpadł Fidel Castro. Wiosną 1980 r. kilku Kubańczyków wdarło się do ambasady Peru i natychmiast 10 tys. innych poszło w ich ślady. Castro zgodził się, by opuścili wyspę, łodziami z portu w Mariel, i rzucił, że „wszelkie elementy antysocjalne, nieskore do udziału w budowaniu socjalizmu", też mogą z tego portu wyjechać, jeśli ktoś po nich przypłynie. To miał być żart – ale przez pięć miesięcy skorzystało zeń 124 tys. ludzi, w tym też parę tysięcy kryminalistów, narkomanów i chorych psychicznie.

„USA zawsze zabierały najlepsze umysły Kuby. Niech sobie teraz wezmą łobuzów i hołotę", triumfowało reżimowe radio. Kubańczycy zresztą masowo zgłaszali, że są narkomanami lub cierpią na psychozy, żeby tylko się zakwalifikować na wyjazd.

Nie wszyscy „Marielitos" umieli się dostosować do życia w USA, kilka tysięcy z nich w końcu wylądowało tam w więzieniu. Tak powstała czarna legenda „najazdu bandytów", którą już wówczas rozdmuchiwał Donald Trump i do której nawiązał jako prezydent, zapowiadając budowę na granicy z Meksykiem muru, żeby chronić kraj przed „bandytami i gwałcicielami", których jakoby stamtąd do USA nasyłają. Swoje także zrobiły liczby osób wędrujących do bogatego Zachodu z krajów ogarniętych konfliktami: można pomóc setkom, no tysiącom – ale setkom tysięcy? I dlaczego my?

Ludzkie tsunami

Ci, którzy tak mówili, zapominali, że wśród 10 krajów, które procentowo przyjęły najwięcej uchodźców, tylko dwa są w Unii: Malta i Szwecja, odpowiednio na 7. i 9. pozycji; USA na tej liście nie ma zaś w ogóle. No i zapomnieli, że ci „my" w Europie to potomkowie tych milionów, które tułały się po drogach po 1945 r. w poszukiwaniu jakiegokolwiek domu. Tak już za naszej pamięci krążył po Bałkanach milion Albańczyków, wygnanych w 1999 r. z Kosowa przez wojska Slobodana Miloszevicia, w płonnej, jak się miało okazać, nadziei, że ich exodus pogrąży region w chaosie i uniemożliwi inwazję Serbii.

Na tej liście nie ma Włoch, które libijski dyktator Muammar Kaddafi wielokrotnie ostrzegał, że tylko od niego zależy, czy dziesiątki tysięcy zgłodniałych Afrykańczyków runą przez morze do Italii.

Premier Berlusconi regularnie płacił mu haracz, płaciła też UE, a libijski satrapa wywiązywał się ze swych zobowiązań, uchodźców więżąc i torturując, o czym w Rzymie i Brukseli wiedziano. Ostatni raz zagroził tak 10 lat temu, gdy Unia jęła wspierać bojowników walczących z jego reżimem. Groźby spełnić nie zdążył, ale po jego śmierci przez Morze Śródziemne istotnie przeprawiły się z Libii dziesiątki tysięcy ludzi, a tysiące utonęły.

Dziś Rzym i Unia znów płacą libijskim watażkom, w tym oficjalnej straży przybrzeżnej, za powstrzymywanie uchodźców. Wideo, na którym widać, jak podarowana przez Włochy łódź patrolowa, z wyszkoloną we Włoszech załogą, ostrzeliwuje uchodźczą łódź, wzbudziło w tym miesiącu pewne poruszenie we włoskim parlamencie.

Na tej liście nie ma też Australii, którą tysiące oceanicznych kilometrów chronią przed migrantami, a deportacja na okoliczne wysepki kładzie kres ich nadziejom. Inni docierają raczej na tysiące wysp Indonezji. Gdy w 2015 r. rząd w Canberrze zabiegał o łaskę dla dwóch skazanych na śmierć australijskich przemytników narkotyków, indonezyjski minister ds. praworządności i bezpieczeństwa, a zarazem były szef sztabu marynarki wojennej (połączenie w jedno obu tych resortów i to, komu zostały powierzone, to już mrożkowski poziom ironii), zagroził: „W Indonezji jest 10 tys. azylantów. Jeśli ich wypuścić do Australii, to będzie jak ludzkie tsunami". Canberra spuściła z tonu; Australijczyków rozstrzelano – i tsunami nie było.

Dla jednych nadzieja, dla innych strach

W tym samym czasie o tsunami zaczęto mówić w Europie, gdzie dotarło ponad milion uchodźców z Syrii, ale także Iraku, Erytrei, Afganistanu. Kanclerz Angela Merkel zacisnęła zęby i oznajmiła: „Poradzimy sobie", otwierając uchodźcom granice Niemiec. Myślała zapewne nie tylko o Niemczech, lecz o całej Europie – swej moralnie imponującej decyzji nie skonsultowała jednak z nikim, uważając leżący u jej podstaw moralny imperatyw za coś niepodlegającego dyskusji. Tym samym dała pozostałym państwom unijnym świetny pretekst do tego, by odmówić jej solidarności, a po kontynencie niósł się dźwięk zatrzaskiwanych granic. Zadeklarowana gotowość przyjęcia kilku tysięcy uchodźców przyczyniła się w Polsce do klęski PO, a jej następcy z PiS z dumą ogłaszali, że obronili kraj przed „obcą inwazją". Już nie tsunami nawet, tylko po prostu wojna.

A oni przed wojną po prostu uciekali. Cztery miliony Syryjczyków schroniły się w pobliskiej Turcji, która jest na chlubnym 4. miejscu w cytowanym rankingu. Uciekali najpierw przed rzeziami reżimu Asada, a potem już też przed rosyjskimi nalotami, wymierzonymi często, by wzbudzić terror, w szpitale czy szkoły. Ówczesny szef tureckiego MSZ Davutoglu oskarżył Rosję, że „jak terrorysta celowo zmusza ludzi do ucieczki", żeby zdestabilizować Turcję. Dowódca sił NATO w Europie gen. Breedlove mówił jeszcze bardziej wprost: "Rosja i reżim Asada wspólnie celowo czynią z migracji broń, by złamać wolę Europy". Było to tuż po nałożeniu przez UE sankcji na Rosję za agresję na Ukrainie: Putin miał się za co mścić.

Ale wnet sama Turcja poszła w ślady „terrorysty" i zagroziła, że wypuści miliony Syryjczyków do Europy. Unia okupiła się haraczem 6 bln euro na pomoc dla nich na miejscu i prezydent Erdogan odpuścił, ale potem jeszcze wielokrotnie powtarzał groźbę.

- Otworzymy wrota i puścimy 3,6 mln uchodźców w waszą stronę - ostrzegał w 2019 r., gdy UE skrytykowała tureckie już naloty w Syrii – i Bruksela spuściła z tonu. Ostatnio rok temu, gdy zaostrzył się konflikt z Atenami o podział wód na Morzu Śródziemnym, wysłał w stronę Grecji 10 tys. ludzi. Teraz Grecja sama odsyła przemocą łodzie z uchodźcami, a niedawno skazała ojca dziecka, które utonęło przy brzegu, na 26 lat więzienia za „spowodowanie jego śmierci". Ale Atenom nie grozi, że Frontex wycofa się z Grecji, jak wycofał się z Węgier w proteście przeciwko brutalności i bezprawnym działaniom węgierskich pograniczników. Urażona Grecja mogłaby sama zastosować strategię Erdogana i wypuścić uchodźców na północ, gdzie nikt już ich nie chce.

Strategia tureckiego prezydenta jest bowiem skuteczna. W czerwcu Maroko oburzyło się, że Hiszpania pozwoliła na hospitalizację Brahima Ghaliego, przywódcy Frontu Polisario, walczącego z marokańską okupacją Sahary Zachodniej. Marokańscy pogranicznicy nagle przestali zauważać, że 6 tys. migrantów wpław udaje się do Ceuty i Melilli, hiszpańskich enklaw na marokańskim wybrzeżu. Po kilku dniach Ghali znalazł się w szpitalu w Algierze i inwazja ustała równie nagle, jak się zaczęła. A o takich działaniach na granicy RPA i Mozambiku czy Mjanmy i Malezji, nawet z reguły nie wiemy – chyba że na drogi wyruszają nie tysiące, lecz – jak w przypadku Rohingya – setki tysięcy ludzi.

Co jakiś czas ktoś odkręca kurek z ludźmi. Wlewa w ich serca trochę nadziei – i zalewa swoich sąsiadów strachem.