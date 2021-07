Reżim Aleksandra Łukaszenki kontynuuje błyskawiczną akcję, której celem jest „oczyszczenie pola z radykałów". Do kolejnej serii rewizji, zatrzymań i przesłuchań doszło w środę. Tym razem służby bezpieczeństwa przyszły nie tylko do dziennikarzy i uczestników protestu, ale także do aktywistów, obrońców praw człowieka i działaczy niezależnych organizacji.

Nieuznane przez władze Centrum Ochrony Praw Człowieka poinformowało w czwartek, że w środę na Białorusi doszło co najmniej do pięćdziesięciu rewizji i dwudziestu zatrzymań. Część zatrzymanych zwolniono i zobowiązano do podpisania klauzuli poufności.