Na kanale „Pula pierwszego" prowadzonym w komunikatorze Telegram przez osoby z administracji prezydenta Białorusi we wtorek rano pojawiła się informacja, z której wynikało, że Aleksander Łukaszenka udał się ze swoim szesnastoletnim synem Kolą do Petersburga.

13.07.2021, Sankt Petersburg, spotkanie Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką. Alexei Nikolsky / AP

„W Petersburgu odbędzie się spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas którego szefowie państw będą dyskutować o rozwoju współpracy w różnych dziedzinach i kwestiach międzynarodowych. Wizyta ta jest kontynuacją ustalonej praktyki regularnych osobistych spotkań przywódców w celu omówienia aktualnych zagadnień" – informował kanał.

Spotkanie Putin – Łukaszenka nie było zapowiedziane

Nie byłoby w tym nic dziwnego, jeśli wziąć pod uwagę intensywność kontaktów Mińska z Moskwą w ostatnim półroczu, gdyby nie to, że w grafiku spotkań Władimira Putina publikowanym na oficjalnej stronie administracji prezydenta Rosji o spotkaniu z Łukaszenką w Petersburgu nie było ani słowa. Co więcej, 4 lipca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Putin zaprasza Łukaszenkę, owszem, ale na anektowany Krym, którego oficjalnie Mińsk do tej pory nie uznaje za część terytorium Federacji Rosyjskiej.

Zwrócili na to uwagę m.in. rosyjscy dziennikarze. „Harmonogram Putina na ten tydzień nie zawierał żadnego spotkania z Łukaszenką – zauważył we wtorek na swoim kanale w komunikatorze Telegram Dmitrij Smirnow, dziennikarz akredytowany przy Kremlu. – Dzień wcześniej w rozmowie z dziennikarzami Pieskow nie wspomniał nawet o spotkaniu z prezydentem Białorusi. O co chodzi w tym pośpiechu i pilnej potrzebie spotkania Putina z Łukaszenką?".

Pieskow: "Zbiorowy Zachód" chce destabilizacji

Mimo że wizyty Łukaszenki nie zapowiadały ani białoruskie, ani kremlowskie rządowe media, obie strony postanowiły trzymać się swojej wersji. By rozwiać wszelkie podejrzenia i ukrócić spekulacje, Dmitrij Pieskow w oficjalnym komunikacie podkreślił, że we wtorkowym spotkaniu „nie ma niczego niespodziewanego". Prezydent Rosji miał rzekomo umówić się z Łukaszenką podczas ostatniej rozmowy telefonicznej, która odbyła się 1 lipca.

Pieskow wyjaśnił, że celem spotkania jest omówienie "prób podejmowanych przez tzw. zbiorowy Zachód w celu destabilizacji sytuacji na Białorusi". Przywódcy obu państw, jak wynika ze słów Pieskowa, mieli nie tylko zastanowić się nad sposobami powstrzymania destabilizacji, ale też poruszyć temat rosyjsko-białoruskiej współpracy handlowej, realizacji wspólnych projektów oraz wymienić poglądy na temat spraw międzynarodowych. Rzecznik Kremla dodał, że ważnym punktem obrad będzie także omówienie postępów w planach integracji obu państw.

Wiadomo, że podczas spotkania Łukaszenka podziękował Putinowi za „solidne wsparcie finansowe ze strony Rosji". – Staramy się wypełniać nasze zobowiązania dotyczące kredytów – zapewnił Łukaszenka.

Łukaszenka grozi swoim krytykom

Dzierżący władzę na Białorusi Aleksander Łukaszenka, relacjonując ostatnie wydarzenia, przekazał prezydentowi Rosji, że za kryzys w kraju odpowiedzialne są zachodnie media oraz niezależne organizacje, które „pod pozorem demokratyzacji wprowadziły na Białorusi terror". Z wypowiedzi Łukaszenki wynika, że jest on przekonany, iż przedstawiciele białoruskiej opozycji, działacze niezależnych organizacji oraz zachodnie media stosują przeciwko przedstawicielom białoruskiej władzy „indywidualny terror". W ten sposób Łukaszenka wytłumaczył się z ostatniego pogromu niezależnych białoruskich mediów, którego ofiarą padła m.in. redakcja „Naszej Niwy".

„Nie możemy postąpić inaczej. To, co robili, jest teraz jasne. Byli finansowani z zewnątrz. Wszyscy myśleliśmy, że, no dobrze, to jest demokracja, chcieliśmy rozmawiać, współpracować. Teraz mamy efekty!" – tłumaczył.

„Wszystkich znajdziemy i pociągniemy do odpowiedzialności, w poważnej formie" – zapewnił Łukaszenka.

Państwowe rosyjskie media nie odnotowały, w jaki sposób Putin zareagował na słowa Łukaszenki. Podkreślono jedynie, że prezydent Rosji oświadczył, iż Białoruś jest dla Rosji „ważnym partnerem handlowym".

Wtorkowe spotkanie Putina z Łukaszenką było już czwarte w tym roku. Ostatni raz widzieli się w Soczi pod koniec maja.