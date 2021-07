Jeżeli chodzi o rząd PiS, to do dziś byłem przekonany, że nic mnie nie zaskoczy. Notorycznie mijający się z prawdą premier Morawiecki, jego niekompetentni ministrowie i doradcy, którzy rządzenie krajem sprowadzili do robienia propagandy – wałkujemy to codziennie. Przeczytałem jednak kolejną paczkę maili wykradzionych z prywatnego konta szefa KPRM Michała Dworczyka i mnie zamurowało. Nie doceniłem, jak wielką obsesję na punkcie „Gazety Wyborczej" ma nasza władza.

Wysyłanie na drzewo