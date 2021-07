Oksana Poczobut przypomina w rozmowie z „Wyborczą", że ostatnią wiadomość od męża otrzymała na początku ubiegłego miesiąca. 8 czerwca Andrzej, chorujący także na przewlekłą chorobę serca, pisał, że nie otrzymuje przekazywanych mu do więzienia leków, które ze względu na arytmię musi przyjmować codziennie.

W tym samym liście poinformował żonę, że zakaził się koronawirusem od więźnia przetrzymywanego w tej samej celi.

– Pisał, że czuje się coraz gorzej, słabnie i że brak leków bardzo mu doskwiera. Że jedyne, na co zgodziła się administracja więzienia, by mu pomóc, to dwugodzinna drzemka w ciągu dnia – mówiła „Wyborczej" żona dziennikarza.

Otrzymał leki, ale szpital nie wchodzi w grę

Trzy dni później Poczobuta przeniesiono do czteroosobowej celi, w której do dzisiaj odbywa kwarantannę. W tym czasie żonie i adwokatowi dziennikarza udało się doprowadzić do przekazania mu przez administrację więzienną leków.

Oksana Poczobut otrzymała również informację od pracującego w więzieniu Żodzino medyka, że życiu Andrzeja nie zagraża niebezpieczeństwo, a warunki w celi dla osób odbywających kwarantannę są lepsze od tych, w których Andrzej przebywał wcześniej. Nie na tyle jednak dobre, by umożliwiały lekarzowi okazanie właściwej pomocy medycznej.

– Razem z Janą, naszą córką, kilkakrotnie zwracałyśmy się z oficjalną prośbą do kierownictwa więzienia, m.in. do kierownika D.N Striebkowa i jego zastępcy A.N Dajlida, by Andrzeja przewieziono do miejskiego szpitala. Za każdym razem otrzymywałyśmy odpowiedź odmowną z wyjaśnieniem, że „otrzymuje niezbędną pomoc na terenie więzienia".

Administracja więzienia utrudnia kontakt

Zdaniem Oksany brak jakiegokolwiek kontaktu z Andrzejem nie jest przypadkowy. Listy, które jej zdaniem Andrzej najprawdopodobniej pisał i wysyłał do mieszkającej w Grodnie rodziny, mogły nie być przepuszczane przez więziennego cenzora. – Podejrzewam, że stan Andrzeja się pogarszał, także ze względu na upały i wysokie temperatury w celach, w których nie ma przecież wentylacji. Być może o tym pisał. Myślę, że cenzura nie przepuszczała tych listów z opisem jego samopoczucia, byśmy nie mogli tego nagłaśniać – martwiła się.

Ani adwokat, ani rodzina Poczobuta nie zostali powiadomieni o wynikach testu na koronawirusa, któremu Andrzej miał być poddany tydzień temu. Administracja więzienia odmawia też przekazania informacji na temat miejsca pobytu dziennikarza. Nie wiadomo, czy wciąż odbywa on kwarantannę, czy przeniesiono go już do dawnej celi.

– Przez telefon nic nie chcą mówić, adwokata dzisiaj nie wpuścili – tłumaczy Oksana i podkreśla, że w czwartek osobiście pojedzie do oddalonego kilkaset kilometrów od Grodna więzienia, by uzyskać informacje na temat męża.

Andżelika Borys gotowa do powrotu?

Niepokojące są także wiadomości o stanie zdrowia Andżeliki Borys. Jak wynika ze słów Agnieszki Romaszewskiej, dyrektorki telewizji Biełsat, prezeska niezależnego Związku Polaków na Białorusi jest rzekomo gotowa przystać na warunki białoruskiej władzy i chce opuścić więzienie w związku z „zaostrzeniem objawów związanych z wcześniej leczoną chorobą". Andżelika Borys miała oświadczyć, że podobnie jak wcześniej jej współpracowniczki, czyli Maria Tiszkowska, Irena Biernacka i Anna Paniszyna, zgadza się na deportację do Polski.

„Według moich informacji, w związku z tym co, opisałam, Andżelika ostatecznie zgodziła się na wyjazd do Polski, jednak białoruskie władze wstrzymały go, starając się w ten sposób szantażować Andrzeja Poczobuta" – wyjaśnia we wpisie na Facebooku Agnieszka Romaszewska, dodając, że najwłaściwsze byłoby domaganie się bezwarunkowego uwolnienia obojga polskich działaczy.

Trójmiasto zaprasza Polaków z Białorusi

Na informację o chorobie Borys zareagowali prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni. Na początku lipca wystosowali oni list, w którym zapraszają działaczkę do Trójmiasta i oferują pomoc.

„Zapraszamy Panią do przyjazdu do Polski – gwarantujemy mieszkanie, opiekę zdrowotną oraz wszelkie wsparcie, mając nadzieję, że powróci Pani do pełni zdrowia i sił. Będziemy spokojni, wiedząc, że jest Pani u nas bezpieczna. Za Pani pośrednictwem chcemy również zaprosić rodziny polskie mieszkające na Białorusi, dla których dalszy pobyt w kraju, gdzie stali się celem ataków ze strony wymiaru sprawiedliwości i władz, nie jest możliwy. Aresztowania przedstawicieli organizacji polskich oraz zamykanie polskich placówek edukacyjnych niepokoi, dlatego chcielibyśmy, aby nasi rodacy mieli możliwość przyjazdu do Polski. My ze swojej strony dołożymy starań, aby decyzja o zmianie miejsca zamieszkania była tą najlepszą" – zwrócili się w liście do Andżeliki Borys prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Przetrzymywanym w więzieniu Żodzino Andrzejowi Poczobutowi i Andżelice Borys, działaczom Związku Polaków na Białorusi, grozi kara od pięciu do dwunastu lat więzienia. Białoruskie władze oskarżają ich o „rehabilitację nazizmu" i „podżeganie do nienawiści narodowościowej".