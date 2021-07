Odkąd milicja wyprowadziła z mieszkania w Grodnie skutego kajdankami Andrzeja Poczobuta, minęło już sto dni. Czas spędzony w więzieniu przez białoruskiego korespondenta „Wyborczej" odliczamy dzień po dniu. Zachęcamy Czytelników, by pisali listy do ciężkiego więzienia w Żodzinie pod Mińskiem, gdzie Poczobut przebywa. Apelujemy do organizacji międzynarodowych, w tym do instytucji Unii Europejskiej.

Andrzej jest coraz gorzej traktowany. Nie zgodził się na wyjazd do Polski (oznaczałoby to banicję), uznano go więc za ekstremistę. Został zakażony koronawirusem – to typowa szykana wobec więzionych opozycjonistów – i nie dostaje lekarstw, a infekcję znosi wyjątkowo źle. Trzeba powiedzieć jasno: takie traktowanie naszego dziennikarza to tortury.