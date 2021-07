Jak informuje PAP, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka nakazał całkowite zamknięcie granicy białorusko-ukraińskiej. W oświadczeniu stwierdził, że powodem tej decyzji jest groźba przemytu broni z terytorium Ukrainy.

Powiedział też, że na Białorusi istnieją "uśpione komórki terrorystyczne", a w ich działalność zaangażowana jest właśnie Ukraina, ale też Niemcy, Polska, Litwa i USA. - Ich cel to siłowa zmiana władzy w dzień X. Oni sami na razie nie wiedzą, kiedy nastąpi ten dzień X. Trzeba do niego doprowadzić nasze społeczeństwo – powiedział Łukaszenka. Dodał, że w nocy 1 lipca miało dojść do próby zabójstwa dziennikarza państwowej telewizji.