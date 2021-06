Rodzina polsko-białoruskiego dziennikarza, stałego współpracownika „Wyborczej", Andrzeja Poczobuta od wielu dni nie ma od niego wieści. Z ostatnich listów, napisanych przez niego na początku czerwca, Oksana Poczobut dowiedziała się, że jej mąż nie otrzymuje przekazywanych mu do więzienia leków, które musi przyjmować ze względu na przewlekłą chorobę serca. A także - że w celi więzienia Żodzino zakaził się koronawirusem.

- W liście, który napisał 8 czerwca, informował, że czuje się coraz gorzej, słabnie i że brak leków bardzo mu doskwiera. Że jedyne, na co zgodziła się administracja więzienia, by mu pomóc, to dwugodzinna drzemka w ciągu dnia - mówi „Wyborczej" żona dziennikarza. Od tego czasu rodzina Poczobutów nie miała jednak bezpośrednio od Andrzeja żadnych nowych wiadomości.

Choć Poczobut zapewniał, że codziennie pisze listy do rodzinnego domu w Grodnie, przestały one przychodzić. - Podejrzewam, że stan Andrzeja się pogarszał, także ze względu na upały i wysokie temperatury w celach, w których nie ma przecież wentylacji. Być może o tym pisał. Myślę, że cenzura tych listów ze szczegółami i opisem jego samopoczucia do nas nie przepuszczała, byśmy nie mogli tego nagłaśniać - ocenia Oksana Poczobut.

Czteroosobowa cela dla zakażonych

O tym, że Andrzej Poczobut został przeniesiony do czteroosobowej celi dla więźniów zakażonych koronawirusem na okres kwarantanny, rodzina dowiedziała się dopiero w tym tygodniu od adwokata. Obrońca polskiego działacza otrzymał także zakaz widzenia się z Andrzejem przez kolejne trzy tygodnie, nawet jeśli następny test na koronawirusa, planowany na koniec czerwca, wykaże, że Poczobut jest już zdrowy.

Brak kontaktu oraz pewności, że przekazywane mężowi leki rzeczywiście do niego trafiają, skłonił Oksanę Poczobut do wywalczenia prawa do konsultacji z więziennym lekarzem. Kobieta udała się w środę do oddalonego o ponad 300 km od Grodna więzienia Żodzino sama.

- Nie pozwolili mi porozmawiać z lekarzem twarzą w twarz, wyrażono zgodę na telefon. Korzystałam z ich wewnętrznego aparatu. Lekarz niewiele mógł mi powiedzieć. Wiem od niego, że Andrzej jest teraz w mniejszej celi na kwarantannie. I że jest w niej chłodniej, że w razie zagrożenia życia w konwoju zostanie przetransportowany do miejskiego szpitala, bo w więzieniu lekarz nie ma właściwie nic. Nie ma nawet bloczku, na którym mógłby wypisać receptę - relacjonuje Oksana.

Poczobutowi przekazano leki na serce

Żona więzionego dziennikarza i działacza niezależnego Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego z tego powodu przez białoruskie władze, przyznaje, że chwilową ulgę przyniosła jej głównie informacja, że administracja więzienia przekazała Andrzejowi, chorującemu m.in. na migotanie przedsionków, leki.

Kiedy pytam Oksanę Poczobut, czy nie ma żalu, że jej mąż nie skorzystał z propozycji reżimu, by - jak trzy inne więzione działaczki Związku Polaków - wyjechać na zawsze z kraju, odpowiada, że go rozumie. Podobnego zdania są rodzice Andrzeja, którzy informację o tym, że ich syn najprawdopodobniej odmówił skorzystania z uwolnienia w zamian za przymusową deportację, skomentowali w wywiadzie dla telewizji Biełsat słowami: - Nie jesteśmy zdziwieni. Popieramy syna.

- Wcześniej Polacy byli również karani, tylko dlatego że są Polakami. Nikt z nas nie jest przeciwny Białorusinom, Kościołowi prawosławnemu. Ale chronimy nasze tradycje narodowe. Jeśli się ich wyrzekniemy, zaprzepaścimy schedę po naszych pradziadach - tłumaczył Biełsatowi Stanisław Poczobut. Z kolei w rozmowie z „Wyborczą" żona dziennikarza dodaje: - Dla mnie najważniejsze jest, by Andrzej wyszedł z więzienia żywy.

Przetrzymywanym w więzieniu Żodzino Andrzejowi Poczobutowi i Andżelice Borys, działaczom Związku Polaków na Białorusi, grozi kara od pięciu do dwunastu lat więzienia. Białoruskie władze oskarżają ich o „rehabilitację nazizmu" i „podżeganie do nienawiści narodowościowej".