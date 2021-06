Za rezolucją Parlamentu Europejskiego opowiedziało się w czwartek 626 deputowanych, przeciwko było 16, a 36 wstrzymało się od głosu.

Europarlamentarzyści zaapelowali w niej do Rady Europy, by jak najszybciej rozszerzyć listę osób oraz organizacji objętych sankcjami UE. Zdaniem deputowanych należy niezwłocznie włączyć do niej osoby prawne i fizyczne, które są współodpowiedzialne za wymuszenie lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku, a co za tym idzie – odpowiadają tym samym pośrednio za zatrzymanie opozycjonisty Romana Protasiewicza i jego partnerki Sofii Sapiegi.